Sport

Fanii lui Atletico Madrid, gest extrem după ce Julian Alvarez a spus că vrea să plece! Imaginile au fost postate pe rețelele sociale. Video

Julian Alvarez și-a exprimat dorința de a pleca de la Atletico Madrid, iar fanii echipei nu l-au iertat pe starul argentinian. Ce au postat aceștia pe rețelele sociale.
Bogdan Mariș
24.06.2026 | 09:50
Fanii lui Atletico Madrid gest extrem dupa ce Julian Alvarez a spus ca vrea sa plece Imaginile au fost postate pe retelele sociale Video
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Fanii lui Atletico Madrid au reacționat dur după ce Julian Alvarez (26 de ani) și-a exprimat dorința de a pleca de la echipă. FOTO: Hepta
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Julian Alvarez (26 de ani) a declarat după meciul Argentina – Austria 2-0 de la Cupa Mondială că își dorește să plece de la Atletico Madrid în această vară, pentru „a-și îndeplini visul”, care ar fi un transfer la Barcelona. Afirmațiile atacantului argentinian nu au fost deloc pe placul fanilor lui Atletico Madrid, iar un grup de suporteri a postat pe rețelele sociale o filmare în care aceștia dau foc unui tricou al lui Alvarez.

Fanii lui Atletico Madrid au dat foc unui tricou cu Julian Alvarez

Situația lui Julian Alvarez este un subiect amplu discutat în această vară, Atletico Madrid refuzând deja oferte oficiale pentru fotbalistul argentinian din partea rivalelor din La Liga, Barcelona și Real Madrid. Aflat la Cupa Mondială alături de naționala Argentinei, atacantul și-a exprimat clar dorința de a pleca de la Atletico, la doi ani după ce a fost achiziționat de la Manchester City pentru 75 de milioane de euro.

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„Cel mai bun lucru pentru toată lumea ar fi un transfer. Vreau să îmi îndeplinesc visul”, a declarat Alvarez la finalul meciului Argentina – Austria 2-0, în care Lionel Messi a reușit o „dublă”. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, „visul” la care se referă argentinianul este un transfer la Barcelona, grupare cu care a ajuns deja la un acord privind termenii contractuali.

Evident, afirmațiile lui Alvarez nu au fost pe placul fanilor lui Atletico Madrid, iar suporterii din grupul Banda Neptuno au postat pe rețelele sociale o filmare în care un fan dă foc unui tricou cu numele și numărul lui Julian Alvarez, însoțită de mesajul „Unii jucători lasă o amprentă. Alții lasă o lecție. Timpul pune totul la locul lui”. De asemenea, pe înregistrare se poate auzi cum fanii scandează „Julian Alvarez, fiu de cățea”.

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Cum a reacționat Atletico Madrid după declarațiile lui Julian Alvarez

Atletico Madrid a refuzat public ofertele făcute de Barcelona și Real Madrid în această vară pentru Julian Alvarez, iar gruparea care a terminat pe locul 4 în sezonul recent încheiat din La Liga a avut o reacție fermă după declarațiile fotbalistului argentinian. „Nu există o sumă de bani pentru care Barcelona îl poate cumpăra pe Julian Alvarez.

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Nu se va transfera la Barcelona. Ori achită clauza de reziliere de 500 de milioane de euro, ori nu există nicio înțelegere”, a transmis formația din capitala Spaniei pentru as.com. Cotat de transfermarkt la 100 de milioane de euro, Julian Alvarez mai are contract cu Atletico Madrid până în 2030.

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