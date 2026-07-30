Fanii lui Beitar Ierusalim au făcut spectacol pe străzile din București înaintea meciului de la Ploiești cu AEK Larnaca. Video

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Beitar Ierusalim continuă să își dispute meciurile europene pe un stadion neutru, din cauza conflictelor de pe teritoriul țării. La fel ca anul trecut, echipa a ales stadionul „Ilie Oană”, din Ploiești, ca loc de desfășurare a partidelor considerate pe teren propriu. Fanii israelieni au făcut show în Capitală înainte de partida contra ciprioților de la AEK Larnaca.

Beitar Ierusalim este din nou în România, iar fanii au făcut show în București

„Ilie Oană” găzduiește din nou meciuri europene, însă nu grație Petrolului Ploiești, echipa fanion a orașului. pentru jocurile considerate acasă. După , fanii echipei israeliene au revenit pe străzile Capitalei și au făcut un adevărat show înainte de confruntarea cu AEK Larnaca din turul 2 preliminar Conference League.

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Partida va avea loc joi, de la ora 20:30, iar majoritatea fanilor lui Beitar au fost cazați la București. Înarmați cu torțe și fumigene, suporterii s-au strâns pe străzile Capitalei și au cântat la unison pentru formația lor, totul sub atenta observație a forțelor de ordine.

Organizare atent pregătită de forțele de ordine din Ploiești înainte de Beitar Ierusalim – AEK Larnaca

Pentru a evita probleme majore cauzate de fani, autoritățile din Ploiești au luat deja măsuri. Traficul rutier va fi restricționat în totalitate în zona adiacentă stadionului „Ilie Oană” începând cu ora 17:00. Accesul spectatorilor în arenă se va face începând cu ora 17:30, doar în baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator și a unui document de identitate. Spectatorii sunt obligați să își ocupe exclusiv locurile înscrise pe documentele de acces pe care le au în posesie.

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Suporterii lui Beitar Ierusalim, echipa gazdă, vor accesa stadionul dinspre strada Mihai Bravu, pentru Tribuna a II-a. Accesul suporterilor echipei oaspete, AEK Larnaca, se va face dinspre Strada Latină, către Peluza a II-a. Pe străzile Stadionului și Mihai Bravu vor fi instituite zone de siguranță, menite să țină cele două tabere la distanță. Partida este considerată una cu risc ridicat.

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Beitar Ierusalim a jucat și în 2025 la Ploiești. Atunci, formația israeliană a învins cu 5-2 Sutjeska (Muntenegru) și cu 3-1 pe Riga (Letonia). Drumul lor s-a oprit însă în turul III preliminar din Conference League, deoarece letonii au trecut mai departe cu scorul general de 4-3.

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