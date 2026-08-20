Fanii lui Brighton, afectați de umilința suferită de CFR Cluj! Cum i-au răsplătit jucătorii pe suporterii care s-au deplasat în Norvegia pentru meciul cu Tromso

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Brighton & Hove Albion își începe oficial noul sezon cu un meci pe terenul norvegienilor de la Tromso, în play-off-ul UEFA Conference League. Deoarece deplasarea până în nordul Norvegiei este una foarte dificilă, jucătorii au decis să facă un cadou suporterilor și vor plăti pentru bilete. Tromso a ajuns în play-off după ce a eliminat-o pe CFR Cluj, scor general 7-1, în turul 3 preliminar.

Fanii lui Brighton au plătit pentru biletele suporterilor

Eșecul suferit de CFR Cluj contra lui Tromso a reprezentat o veste neplăcută pentru fanii echipei din Premier League, deoarece o deplasare în România ar fi fost mai „prietenoasă” decât cea până în nordul Norvegiei. În acest context, fotbaliștii antrenați de Fabian Hurzeler au decis să facă un cadou celor 407 suporteri care au făcut deplasarea. Jucătorii au plătit pentru biletele la meci, iar fanii vor găsi la stadion diverse cadouri, precum fulare sau tricouri speciale dedicate meciului cu Tromso.

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„Suporterii nu au știut până în ultimul moment unde urma să fie meciul. Este o deplasare lungă pentru ei și a trebuit să organizeze totul pe ultima sută de metri. Ne-am gândit că vrem să începem sezonul cum se cuvine pentru suporteri și să facem un gest față de ei, rambursându-le banii pentru bilete, tuturor. Să le oferim un mic cadou în această seară și sperăm să aprecieze gestul făcut de băieți.

Sperăm ca acesta să fie un început bun pentru un sezon frumos alături de suporteri și să ne bucurăm împreună de parcurs”, a spus căpitanul lui Brighton, Lewis Dunk, conform . În ziua în care Tromso primește vizita lui Brighton, . .

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Brighton, la a doua participare în Europa

Brighton a obținut calificarea în Conference League după ce a terminat pe locul 8 în sezonul trecut, iar aceasta este a doua participare a echipei într-o competiție continentală. Prima a fost în stagiunea 2023-2024, când „pescărușii” s-au calificat direct în faza grupelor din Europa League.

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Englezii au strâns 13 puncte într-o grupă foarte dificilă, cu Ajax, Marseille și AEK Atena, însă au fost eliminați încă din optimile de finală. Brighton a înfruntat-o pe AS Roma și a suferit un eșec foarte dur, 0-4, în prima manșă, disputată în capitala Italiei. În retur, englezii nu au reușit să producă miracolul și au învins doar cu 1-0.