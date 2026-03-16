Fanii lui CFR au vandalizat Cluj Arena! Imagini șocante cu dezastrul lăsat după derby

Prima etapă din play-off a adus meciul dintre , o partidă în care orgoliile sunt la un nivel uriaș, iar rivalitate își spune cuvântul, , cât și în tribune.

Daune provocate de suporterii de la CFR Cluj la meciul cu U Cluj

Au existat de-a lungul timpului incidente, inclusiv bătăi între suporterii celor două echipe, iar asta a dinamitat și mai mult tensiunea dintre fani. Ultrașii de la CFR Cluj, prezenți într-un număr notabil, peste 1000, la duelul disputat pe Cluj Arena, au avut un comportament neadecvat, spun cei de la U Cluj, care au postat mai multe imagini pe rețelele sociale la finalul partidei.

„Studenții” îi acuză pe „feroviari” că au distrus toaletele pe stadion, au rupt scaunele și le-au aruncat pe pista de atletism, iar astfel au provocat daune materiale importante. De menționat că acuzații asemănătoare au fost aduse și de către cei de la CFR Cluj la adresa suporterilor lui U Cluj după ultimul meci din sezonul regulat.

Ce spun fanii lui U Cluj despre comportamentul celor de la CFR Cluj

Fanii șepciilor roșii nu au ezitat să transmită un mesaj dur după ce au văzut pagubele pe care rivalii le-au provocat la stadionul Cluj Arena și i-au acuzat pe aceștia de lipsă de civilizație.

„Aceiași care sunt prezentați mereu de presă drept “victimele” derby-ului și exemple de civilizație. Dar când vin pe stadion și distrug băile, rup instalațiile și aruncă totul pe pistă, dintr-odată nu mai spune nimeni nimic. Poftim „civilizație”. Asta au lăsat în urma lor fanii celor din deal”, au scris suporterii lui U Cluj pe .

Asistență importantă la meciul dintre U Cluj și CFR Cluj

Universitatea Cluj a reușit să se impună în fața celor de la CFR Cluj, asta chiar dacă oaspeții au deschis scorul prin Biliboc, în minutul 2. Formația gazdă a întors scorul și a înscris golul decisiv în minutul 90, prin Oucasse Mendy, în urma unui corner.

Confruntarea de pe Cluj Arena a atras spectatorii, care au venit într-un număr foarte mare pentru a vedea duelul din play-off. Conform cifrei oficiale anunțate de organizatori, la duelul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj au asistat 20.155 de suporteri.