Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului

Fanii lui Chelsea nu au uitat de perioada în care Dan Petrescu strălucea în tricoul echipei londoneze. Ce au pregătit suporterii pentru a-l susține pe fostul fundaș.
Traian Terzian
01.01.2026 | 19:51
Fanii lui Chelsea nu lau uitat pe Dan Petrescu grav bolnav Ce se pregateste pe Stamford Bridge in cinstea romanului
Fanii lui Chelsea, gest emoționant pentru Dan Petrescu. Sursă foto: colaj Fanatik
Dan Petrescu trece prin clipe foarte grele după ce a fost depistat cu cancer și a făcut chimioterapie. Vestea a ajuns și la urechile fanilor lui Chelsea, care au decis să-l susțină așa cum pot pe fostul fotbalist.

Dan Petrescu, susținut de fanii lui Chelsea

Deși au trecut mai bine de 25 de ani de la plecarea sa de la Chelsea, Dan Petrescu a rămas o adevărată legendă pentru suporterii grupării engleze. Iar aceștia s-au mobilizat imediat la aflarea veștii că fostul fundaș dreapta nu trece prin cele mai plăcute clipe.

După ce s-a despărțit de CFR Cluj în vara anului trecut, tehnicianul a hotărât să iasă din prim-planul fotbalului și să-și rezolve problemele de sănătate. Însă, el nu a fost uitat de fanii lui Chelsea, care îi vor scanda numele la următoarele meciuri de pe teren propriu.

”Îi transmitem cele mai bune urări lui Super Dan Petrescu în lupta sa. Ar fi minunat să-i auzim numele cântat și să-i oferim sprijinul nostru în meciurile viitoare”, se arată pe un cont de Instagram al suporterilor lui Chelsea în care a fost pus și un videoclip cu ultima apariție a lui Dan Petrescu pe Stamford Bridge, în urmă cu câțiva ani.

View this post on Instagram

 

A post shared by CFC Away Days (@chelsea.away_days)

Prima partidă pe care ”albaștrii” o vor juca pe Stamford Bridge va fi abia pe 14 ianuarie, împotriva rivalei Arsenal, în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei. Până atunci, Chelsea va întâlni în deplasare pe Manchester City și Fulham în Premier League, dar și pe Charlton în Cupa Angliei.

Dan Petrescu, prima ieșire publică

La câteva luni după ce a început tratamentul pentru cancer și a făcut chimioterapie, Dan Petrescu a avut prima apariție publică. El a fost surprins înainte de Anul Nou într-o plimbare făcută pe Șoseaua Nordului din Capitală.

Deși vizibil slăbit, tehnicianul în vârstă de 58 de ani a părut că s-a bucurat din plin de aerul inspirat și a mers pe jos. Din acele imagini se poate spune că starea generală de sănătate pare să fie una destul de bună, în ciuda faptului că veștile nu au fost tot timpul pozitive.

Englezii, mesaje de susținere pentru Dan Petrescu

Drama prin care trece Dan Petrescu a fost prezentată The Sun, iar contul de Facebook al publicației britanice a fost luat cu asalt de fani care au reacționat într-un mod pozitiv și l-au susținut pe fostul jucător de la Chelsea.

”Ca antrenor, este neliniștit și se ceartă cu toată lumea: arbitrul, adversarul, publicul, chiar și echipa sa. Este prea epuizat, prea intens, prea pasionat. Sper să se facă bine!”, ”Super Dan o să-l facă praf. Tipul ăsta e o legendă”.

”Poți să depășești boala”, ”Nu e niciodată plăcut să auzi astfel de vești despre cineva. Sper să se facă bine. Cu siguranță, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai vremii sale”, ”Mult succes, Dan, un jucător de calitate și la Wednesday”.

”Unul dintre cei mai buni fundași laterali din Premier League. Mult succes și rămâi puternic, frate!” sau ”Legenda Chelsea și-a făcut un nume la puternicii Owls”, sunt câteva din mesajele pe care suporterii englezi le-au scris pe rețelele de socializare.

