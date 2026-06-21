Fanii lui Cristiano Ronaldo au luat-o cu asalt pe iubita lui Joao Neves: „CR7 e regele Portugaliei, să-l respecte!”

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Înainte de startul Campionatului Mondial, Portugalia era văzută drept una dintre favorite prin prisma jucătorilor stelari de la mijlocul terenului. Vitinha, Joao Neves și Bruno Fernandes sunt trei jucători cu performanțe admirabile în ultimul sezon, însă nu au confirmat acest lucru în primul meci de la turneul final. Declarațiile lui Neves de după meciul cu Congo au creat haos în rândul fanilor, iar iubita sa a fost asaltată cu comentarii din partea suporterilor lui Cristiano Ronaldo.

Iubita lui Joao Neves luată cu asalt în comentarii! Ce i-au transmis fanii lui Cristiano Ronaldo

Joao Neves a evoluat foarte mult în ultimele sezoane, în care a câștigat două Ligi ale Campionilor alături de PSG. El a devenit un jucător indispensabil atât pentru Luis Enrique, Unicul gol al partidei contra RD Congo a fost marcat de el, iar la final a oferit o serie de declarații care i-a deranjat enorm pe fanii lui Cristiano Ronaldo.

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În urma cuvintelor sale, una dintre persoanele care a avut de suferit este iubita sa, Madalena Aragao. Tânăra actriță a primit mii de comentarii în care fanii Portugaliei îl critică pe Joao Neves: „Spune-i iubitului tău să nu mai vorbească despre idolul nostru și să-i paseze mingea corect! / Cristiano este tăticul vostru! / Joao Neves a spus că este cel mai bun jucător al Portugaliei… haideți să râdem împreună/ Cred că a pierdut admirația tuturor încă de la începutul carierei sale, dar o merită pentru că a făcut o greșeală vorbind prost despre cel mai bun fotbalist din toate timpurile/ Cristiano e regele Portugaliei! Nu uita / Să-i spui iubitului tău să-l respecte pe cel mai bun din istorie!”, au fost doar câteva dintre comentariile de la pozele de pe Instagram ale iubitei lui Joao Neves.

Care sunt declarațiile lui Joao Neves care au aprins internetul

La finalul partidei cu RD Congo, majoritatea oamenilor l-au criticat pe Cristiano Ronaldo pentru jocul slab prestat, trecând cu vederea peste jocul fără idei al Portugaliei. Niciunul dintre fotbaliștii naționalei lui Roberto Martinez nu s-a ridicat la nivelul scontat, iar lusitanii nu au obținut decât un punct în prima etapă.

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Deși în urmă cu doi ani, înainte de a câștiga prima Ligă a Campionilor cu PSG, Joao Neves spunea că pentru el este un vis să evolueze alături de idolul său, Cristiano Ronaldo, care este cel mai important fotbalist din istoria țării, acum mijlocașul portughez a declarat că este un fotbalist ca toți ceilalți și că trebuie să dea totul pentru a ajuta echipa: „Știm ce a făcut Cristiano pentru noi, dar acum nu este diferit de restul jucătorilor. Este doar încă un fotbalist care ne poate ajuta și trebuie să dea totul pentru echipă. Nu este diferit de ceilalți”, a declarat Joao Neves.

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Ulterior, pe contul său de Instagram de 667 de milioane de urmăritori. Superstarul portughez a postat o poză cu mai mulți jucători ai Portugaliei, printre care și Joao Neves, iar în descriere a scris „Mereu uniți!”.

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