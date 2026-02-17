Fanii lui Dinamo abia îl aşteaptă pe George Puşcaş: “Este un Perica pe steroizi!”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK DINAMO, cunoscutul actor Alex Conovaru, un fan declarat al „câinilor roșii”, a analizat pe larg transferul lui George Pușcaș la Dinamo, care este doar o chestiune de timp până când va fi oficializat, după cum a informat chiar Andrei Nicolescu, președintele clubului din „Ștefan cel Mare”.

Alex Conovaru privește cu entuziasm transferul lui George Pușcaș la Dinamo

El l-a comparat pe internaționalul român în mod special cu , și a apreciat că Pușcaș stă mai bine în plan fizic decât croatul.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Dacă poate George Pușcaș să ajute imediat Dinamo) Acum, în momentul ăsta, nu. În partea a doua a meciurilor din play-off. Eu cred că atunci când va fi pauza pentru meciurile naționalei (n.r. la finalul lunii martie), atunci va fi încercat și el într-un meci amical, două. Eu am varianta George Pușcaș din 2019, când am zis ‘Doamne, ce atacant!’.

Cum sărea la cap, cum se lupta. Semifinala cu Germania (n.r. de la Campionatul European de tineret), curaj să bată și penalty, și tot. După care vine la naționala mare și vedem ‘Doamne ferește, Pușcaș’. Așa ajunsesem. Cu ce a rămas el, că i-a căzut mingea aia pe cap (n.r. în Elveția) și a ieșit golul (n.r. lui Mihăilă) și am ajuns la EURO. Aia a fost mingea în cap. După care l-am mai văzut. Totuși, la o echipă no name din Turcia (n.r. Bodrum) să marchezi 11 goluri, să ai nu știu câte pase de gol, nu e puțin.

ADVERTISEMENT

Echipa României nici nu e o echipă care să genereze foarte multe faze de poartă. Nu îi vezi că îți tăvălesc un adversar sau se urcă pe el. Pe când Dinamo construiește, se apropie de poartă. Și cu centrările gen Armstrong sau Opruț sau Musi, eu cred că ar fi o variantă câștigătoare. Nouă asta ne lipsește acolo, un jucător cu joc de cap, un pivot, un om puternic. Iar mie mi se pare Pușcaș puternic. Mie mi se pare un Perica pe steroizi.

ADVERTISEMENT

Este puțin mai puternic. Face pressing, îmi amintesc că el alerga foarte mult, alerga de la un fundaș la altul. Cam ce face Bîrligea. Bîrligea mi se pare cel mai bun atacant de la noi din țară”,

Condițiile în care George Pușcaș ar putea performa la Dinamo

De asemenea, cu aceeași ocazie, cunoscutul actor a prezentat și motivele pentru care George Pușcaș ar putea să fie foarte motivat să facă o impresie foarte bună la Dinamo:

ADVERTISEMENT

„Eu cred că, bun, nu-l folosești sezonul ăsta (n.r. pe Pușcaș), dar în perspectiva cupelor europene e bine să ai un atac cu Pușcaș. Depinde de cât de motivat va fi el. El a cerut inițial mult mai mulți bani, era bine dacă venea atunci, acum a văzut că nu l-a luat nimeni și a mai lăsat din pretenții.

Să vedem ce îl motivează. Îl motivează posibilitatea de a juca în cupele europene, posibilitatea de a câștiga un trofeu din cele două sau chiar amândouă. Asta l-ar putea motiva, să reintre chiar și în vederile naționalei, unde noi nu stăm… Eu cred că, la cum e campionatul României, poate marca ușor 15 goluri pe sezon.

Cu mingi pentru, pune-l în valoare. Știu că e ratangiu, dar dacă din cinci ocazii dai două, eu sunt mulțumit. Bine, nu la 4-0 pentru ăia, să faci tu 4-2. La 0-0, să majorezi scorul, nu contează. Și mai e un avantaj, e român, iar eu știu că Andrei (n.r. Nicolescu) își dorește foarte mult un nucleu puternic de români”.