Fanii lui Dinamo au „explodat” după ce clubul a dezvăluit noua stemă: „O bătaie de joc” / „Rușine!”

Suporterii lui Dinamo au fost extrem de dezamăgiți după ce clubul a anunțat design-ul pentru noua stemă a clubului. Ce mesaje au transmis fanii pe rețelele sociale.
Bogdan Mariș
04.05.2026 | 19:53
Marea majoritate a suporterilor lui Dinamo a reacționat într-un mod negativ după ce clubul a dezvăluit noua siglă pe care clubul ar urma să o aibă începând din iulie. Fanii „câinilor” au criticat în termeni duri design-ul dezvăluit de către gruparea „roș-albă”, care ar urma să înlocuiască faimosul logo cu cei doi câini, folosit de aproape două decenii.

Mai mulți fani ai lui Dinamo și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale după ce noua stemă a clubului a fost dezvăluită. „Îngroapă identitatea care a consacrat acest club” ; „În condițiile în care suporterii au salvat clubul fară să se gândească la pensia, medicamentele, alocațiile, salariile, economiile, etc, consider că din respect pentru toți acești minunați suporteri trebuia să ni se ceară și nouă o părere înainte să veniți cu mizeria asta. Și de ce tocmai azi? Ca să deviați lumea de la furăciunea de ieri? Rușine”

„O bătaie ordinară de joc la adresa a tot ce a însemnat Dinamo! Praf” ; „Doamne ferește, este oribilă” ; „Vă rog spuneți-mi că e o glumă…” ; „O mizerie… cât vă mai bateți joc de acest club uriaș!” ; „Nu pot să cred că asta o să fie viitoarea siglă a clubului. Sunt dezamăgit” „Oribilă… Măcar dacă tot vreți să o schimbați, lăsați suporterii să decidă”, au fost unele dintre reacții.

Ce a declarat Andrei Nicolescu despre noua stemă a lui Dinamo

Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a vorbit despre noul logo al clubului din Ștefan cel Mare. „Dinamo nu a fost niciodată un club static. A trecut prin generații, prin vârfuri și prin căderi, dar a mers mereu mai departe. Iar identitatea unui club ca Dinamo nu poate rămâne blocată într-o formă, oricât de atașați am fi de ea.

Trebuie să păstreze esența, dar să știe să vorbească prezentului. Noua siglă nu e o ruptură și nu e o negare a trecutului. Din contră, vine din el. Dar este, în același timp, un început clar, asumat. Un semn că intrăm într-o etapă în care lucrurile trebuie să fie coerente, profesioniste și recognoscibile peste tot: pe echipament, în stadion, în digital. Am trecut printr-o perioadă grea, iar reconstrucția nu se face doar pe teren”. a afirmat oficialul „câinilor”. Pe plan sportiv, Dinamo ocupă locul 4 în play-off-ul Superligii după eșecul controversat suferit duminică pe terenul Universității Craiova.

