Fanii lui Dinamo au luat foc după înfrângerea cu Academica: „Stingeți lumina și trageți cortina! La faianță cu gloabele astea!”

, a 13-a, dar de această dată a fost învinsă de „lanterna roșie” a clasamentului, Academica Clinceni. Scorul era 1-0 la pauză, iar reacțiile fanilor dinamoviști au început să apară încă de la începutul reprizei a doua.

„Trebuie să începem de la capăt!”, consideră unui dintre fanii dinamoviști

„Să fim sinceri… Nu jucăm nimic. Trebuie să începem de la capăt! Dinamo retrogradează sigur anul ăsta!”, a scris unul dintre ei pe pagina de facebook FC Dinamo. „Rușine maximă, de la primul până la ultimul… Vai mama voastră… Jucați la anul cu FC Brașov”, consideră altul.

„Final de campionat. Retrogradare. Mai aveți curajul sa scrieți si pe Facebook! Să vă fie rușine, băi, lătrăilor. Ați distrus un club. Începand de la paznicul de la stadion și până la Marea Conducere”, este un alt comentariu.

„Chiar și liga a doua este foarte grea pentru noi” este părerea unui fan al „câinilor”

„Stingeți lumina și trageți cortina! La faianță cu gloabele astea!” este unul dintre cele mai vehemente mesaje. „Așa, cu jocul ăsta, nu-i bati nici pe Filiași. Chiar și liga a doua este foarte grea pentru noi. Sărbători fericite!”, este de părere unul dintre fanii „câinilor”.

„Desculții ăștia câștigă mii de euro pe lună, îmi e scârbă”, s-a revoltat unul dintre suporteri. „Trebuie să fim sinceri ca sunt niște panarane de fotbaliști. Răbdarea are o limită”, și-a manifestat nemulțumirea un altul.

Jucătorii dinamoviști nu merită nici 200 de euro pe lună, este părerea unui suporter

„La faianță cu gloabele astea!!! Ăștia nu merită nici 200 de euro pe lună. Rar mi-a fost dat să văd asemenea gloabe în tricoul alb-roșu. Zero atitudine, zero valoare! Am luptat atât de mult ca să ne salvăm echipa pe plan financiar și acum ne trimit gloabele astea în liga secundă pe plan sportiv. Cel mai slab lot din istoria lui Dinamo!!!”, a scris unul dintre miile de suporteri supărați.

„Afară cu toate gloabele care se auto-intitulează ‘jucători de fotbal’”, îndeamnă un suporter. „DEZASTRU! Praf și pulbere toți. Conducere, antrenor, fotbaliști, teren de joc. Totul e VARZĂ! Dinamo e mort de multă vreme. De ce nu întelegeți o dată???”, este nedumerirea altui suporter

„Nu mai îmbrăcați tricoul asta, sunteti o rușine!”, îndeamnă un suporter

„Răbdarea a ajuns la final…. Ciao! Gata, lăsați-i pe străzi pe toți, să plece de unde au venit. Sunt praf cu toții, fără idei de joc, fără nimic”, și-a vărsat năduful un fan. „Nu mai îmbrăcați tricoul asta, sunteti o rușine!”, îndeamnă altul.

„Hai, băieți, stingeți lumina și trageți cortina. Gata, e timpul pentru vremuri noi. Gata cu cotizații, bilete etc, că-s bani aruncati pe geam. Mai bine economii și de la anu’, în Liga 2 sau 3 sau care o fi. Construit de la 0 cu banii aia”, este de părere un suporter.

„Rednic ar trebui să se ceară și el afară”, consideră un fan

„Retrageți-vă din campionat și luați-o ca Rapid de la 0. Altă soluție nu există, panaramelor care sunteți. Ne e rușine să mai ieșim din casă că vă susținem pe voi”, și-a manifestat supărarea unul dintre suporteri.

„Rednic (n.r. – ) ar trebui să se ceară și el afară. Cam așa am impresia când vezi că nu ai niciun rezultat, nicio imaginație a jocului. Nu știu, dar ar trebui să te simți și să pleci din proprie inițiativă”, consideră un fan.

„Poți să îi așezi oricum. Sunt niște cocalari frezați și tatuați, cu aptitudini de liga a doua. Dați afară toti jucătorii!”, s-a revoltat unul dintre susținători. „Suporterii dau cu artificii în afara stadionului și în teren avem petardele cu 3 focuri. Penibil”, este carcaterizarea altuia.

Iar reacțiile suporterilor dinamovițști, nemulțumiți de situația în care a ajuns trupa pregătită de Mircea Rednic, continuă să curgă pe pagina de facebook a echipei Dinamo.