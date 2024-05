Fanii lui Dinamo au luat foc după video-ul viral din autocarul echipei. „Uitați-vă la Amzăr. Pui de Crevedia!”

Dinamo este ultima echipă care şi-a asigurat participarea în SuperLiga, din sezonul viitor. “Câinii” s-au chinuit pe terenul lui Csikszereda, acolo unde au remizat, . În tur, echipa lui Kopic s-a impus cu 2-0.

Fanii lui Dinamo au luat foc după video-ul viral din autocarul echipei

Pe grupurile de Facebook ale dinamoviştilor s-a viralizat un filmuleţ cu bucuria din autocarul “câinilor”. Jucătorii lui Kopic au sărbătorit pe manele cu pizza şi cu bere salvarea de la retrogradare.

După ce a văzut imaginile, Alin Buzărin, prezent în studio-ul FANATIK SUPERLIGA, a comentat imaginile cu Amzăr, la bustul gol în timp ce “cânta” la acordeon:

“Doamne Dumnezeule! Amzăr e băiatul ăla care cântă la acordeon? Uitaţi-vă la el. Are muşchi de pui de Crevedia”, a spus Alin Buzărin la FANATIK SUPERLIGA.

Dragoş Sterpu: “Este incredibil aşa ceva. Noi ne punem întrebarea: cu ce ne reunim?”

Dragoş Sterpu, fostul lider DDB Spania, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că echipa a atins un nou minim la Miercurea Ciuc, iar pentru sezonul viitor trebuie să fie o adevărată revoluţie la echipă:

“Cred că meciul de la Ciuc a fost cireaşa de pe tort, dar în sens negativ. După cât au suferit suporterii dinamovişti în acest sezon, .

Este incredibil aşa ceva. Noi ne punem întrebarea: cu ce ne reunim? Noi nu avem conducere. Cei care au fost în acest sezon trebuiau să îşi depună mandatele pe masă după meciul de la Miercurea Ciuc.

“Aseară am văzut cel mai prost meci din tot sezonul”

Nu putem merge şi la anul cu aceleaşi cârpeli, cu lipituri, jucători la final de carieră. Noi anul ăsta am avut tot norocul din lume. Am spus că nu poţi să forţezi mâna norocului de prea multe ori.

Noi am suferit tot anul ăsta. Nicolescu gestionează sute de mii de suflete. Majoritatea dintre noi am cunoscut un Dinamo mare. Cel din anii 80, cel de după anii 2000. Aseară am văzut cel mai prost meci din tot sezonul.

Când am jucat barajul cu U Cluj, atunci aveau şi ei echipă. Atât e valoarea lor. Am avut un campionat dezastru. Aşteptăm să vedem cu cine vom începe următorul campionat”, a spus Dragoş Sterpu la FANATIK SUPERLIGA.