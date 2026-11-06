Fanii lui Dinamo au ratat startul meciului cu FC Argeș! Care a fost motivul

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Câteva sute de fani ai lui Dinamo au făcut deplasarea la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș. Însă, aceștia au ajuns cu întârziere la stadion din cauza unui accident petrecut pe autostradă, iar o parte dintre ei nu au avut nici bilet și astfel s-a ajuns ca suporterii ”câinilor” să nu vadă startul jocului.

Fanii lui Dinamo au pierdut startul partidei cu FC Argeș

, din etapa a 15-a, ultima a turului sezonului regulat din SuperLiga, a început fără ca fanii oaspeților să fi intrat pe stadionul din Mioveni. Aceștia erau blocați la porțile de la intrare.

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Cei aproximativ 500 de suporteri au ajuns cu întârziere din cauza unui accident petrecut pe autostrada București – Pitești, în care au fost implicate patru mașini. ”A fost un carambol pe autostradă și s-a întârziat mult. Plus că unii fani nu au bilete”, a declarat un reprezentant al Jandarmeriei, pentru reporterul FANATIK aflat la fața locului.

Susținătorii lui Dinamo fără bilete bilete nu au fost lăsați să treacă de control pentru a-și putea achiziționa un tichet. ”Abuzuri! Am venit de la 400 de kilometri!”, a răbufnit unul dintre suporteri.

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În minutul 7 al partidei de la Mioveni, aproximativ 150 de fani dinamoviști se aflau încă în afara stadionului. Printre ei și Elias Bucurică, liderul galeriei, care discuta cu forțele de ordine în încercarea de a rezolva problema. Șeful suporterilor ”roș-albi” se afla în fața arenei și în minutul 30, distribuindu-le bilete celor care încă așteptau la porți. De altfel, acesta nu va intra în stadion până când ultimul ultras al ”câinilor” nu-și va ocupa locul în tribune.

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Răducioiu, prima apariție ca oficial al lui Dinamo

Recent instalat în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale la Dinamo, fostul mare atacant , din etapa a 15-a a SuperLigii.

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În ciuda faptului că nu a avut o primire prea bună din partea fanilor, fostul internațional a ținut să fie prezent la jocul de la Mioveni. El a mers la stadion împreună cu președintele Andrei Nicolescu.