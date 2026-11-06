Sport

Fanii lui Dinamo au ratat startul meciului cu FC Argeș! Care a fost motivul

Bogdan Ciutacu
06.11.2026 | 20:57
Fanii lui Dinamo au ratat startul meciului cu FC Arges Care a fost motivul
corespondență de la mioveni
Fanii lui Dinamo așteptând să intre în stadion la întâlnirea cu FC Argeș. Sursă foto: Fanatik
Probleme pentru fanii lui Dinamo la meciul cu FC Argeș. Susținătorii liderului din SuperLiga au ratat începutul întâlnirii de la Mioveni.
ADVERTISEMENT

Câteva sute de fani ai lui Dinamo au făcut deplasarea la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș. Însă, aceștia au ajuns cu întârziere la stadion din cauza unui accident petrecut pe autostradă, iar o parte dintre ei nu au avut nici bilet și astfel s-a ajuns ca suporterii ”câinilor” să nu vadă startul jocului.

Fanii lui Dinamo au pierdut startul partidei cu FC Argeș

Meciul dintre FC Argeș și Dinamo, din etapa a 15-a, ultima a turului sezonului regulat din SuperLiga, a început fără ca fanii oaspeților să fi intrat pe stadionul din Mioveni. Aceștia erau blocați la porțile de la intrare.

ADVERTISEMENT

Cei aproximativ 500 de suporteri au ajuns cu întârziere din cauza unui accident petrecut pe autostrada București – Pitești, în care au fost implicate patru mașini. ”A fost un carambol pe autostradă și s-a întârziat mult. Plus că unii fani nu au bilete”, a declarat un reprezentant al Jandarmeriei, pentru reporterul FANATIK aflat la fața locului.

Susținătorii lui Dinamo fără bilete bilete nu au fost lăsați să treacă de control pentru a-și putea achiziționa un tichet. ”Abuzuri! Am venit de la 400 de kilometri!”, a răbufnit unul dintre suporteri.

ADVERTISEMENT
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit...
Digi24.ro
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit cu cătușele puse la mâini de către carabinieri

În minutul 7 al partidei de la Mioveni, aproximativ 150 de fani dinamoviști se aflau încă în afara stadionului. Printre ei și Elias Bucurică, liderul galeriei, care discuta cu forțele de ordine în încercarea de a rezolva problema. Șeful suporterilor ”roș-albi” se afla în fața arenei și în minutul 30, distribuindu-le bilete celor care încă așteptau la porți. De altfel, acesta nu va intra în stadion până când ultimul ultras al ”câinilor” nu-și va ocupa locul în tribune.

ADVERTISEMENT
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
Digisport.ro
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Răducioiu, prima apariție ca oficial al lui Dinamo

Recent instalat în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale la Dinamo, fostul mare atacant Florin Răducioiu este prezent la duelul cu FC Argeș, din etapa a 15-a a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că nu a avut o primire prea bună din partea fanilor, fostul internațional a ținut să fie prezent la jocul de la Mioveni. El a mers la stadion împreună cu președintele Andrei Nicolescu.

Fanii lui Dinamo, la porțile stadionului din Mioveni

Scandal la Turneul Campioanelor! Rybakina a răbufnit la antrenor fără să știe că...
Fanatik
Scandal la Turneul Campioanelor! Rybakina a răbufnit la antrenor fără să știe că microfoanele erau pornite
FC Argeș – Dinamo 0-0, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Ratare uriașă a...
Fanatik
FC Argeș – Dinamo 0-0, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Ratare uriașă a lui Soro!
Pleacă Adrian Mihalcea de la UTA după 0-1 cu Petrolul? „Am avut o...
Fanatik
Pleacă Adrian Mihalcea de la UTA după 0-1 cu Petrolul? „Am avut o discuție”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Felgueiras a recunoscut interesul pentru fotbalistul transferat de FCSB în vară: 'Jucător de...
iamsport.ro
Felgueiras a recunoscut interesul pentru fotbalistul transferat de FCSB în vară: 'Jucător de valoare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!