Fanii lui Dinamo au reacționat după ce Dusan Uhrin a anunțat că este neplătit: „Are banii în cont!”

Dusan Uhrin a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK că de când a venit la Dinamo și că viitorul său este incert în aceste condiții, mai ales că alb-roșiii se confruntă cu probleme financiare grave.

Și veștile proaste nu se opresc aici. Dinamo se află , după ce unul dintre creditori a cerut oficial acest lucru, așa cum site-ul nostru a prezentat în premieră.

Fanii din programul DDB au reușit să achite salariile lui Dusan Uhrin

În urma interviului realizat de FANATIK, „câinii” s-au mobilizat exemplar la aflarea nemulțumirilor antrenorului ceh și i-au achitat salariile restante. Și nu s-au oprit aici. Se pare că salvatorul lui Dinamo din acest final de sezon a primit niște bonusuri menite să îl facă să uite de întârzierea cu care și-a primit banii.

„Un interviu al lui Dușan a stârnit rumoare printre suporteri. Faptul că nu primise salariul și problemele indicate era normal să îngrijoreze. Sigur că sunt probleme la Dinamo, Mister a fost întrebat și a oferit răspunsuri oneste! Suntem norocoși să-l avem alături, aducerea lui a fost poate cea mai inspirată mișcare a DDB. Își închipuie cineva că nu am avea grijă de omul adus chiar de noi!? Dușan are banii în cont, salariu plus bonusuri! DDB virează banii în club, iar de acolo se ocupă contabiltatea lui Dinamo”, a fost cel mai important anunț din cadrul comunicatului DDB.

Totodată, cei din board-ul DDB asigură că Dusan Uhrin va continua la Dinamo cel puțin până în vară, iar suporterii vor face toate eforturile ca jucătorii și staff-ul antrenorului să aibă condiții cât mai bune:

„În ciuda tuturor problemelor, nu avem nici un semnal că ar intenționa să abandoneze. I-am făcut contract până în 2022, în termenii pe care îi merită, Mister este un profesionist, așa că Dinamo îl va avea pe bancă și în sezonul următor! DDB depune toate eforturile pentru ca staff-ul și jucătorii să aibă condiții cât mai bune de pregătire”.

DDB-ul prezintă apoi un raport complet cu ultimele noutăți de la echipă și lucrurile care au mai fost rezolvate între timp, dar și un apel menit ca membrii și fanii dinamoviști să contribuie la program și să cumpere cât mai multe bilete virtuale. Mario Nicolae, împreună cu cei din DDB au reușit de asemenea să renoveze baza Săftica, iar clubul a semnat un parteneriat cu Bilancia.

„Se renovează baza de la Săftica, care mai avea puțin și cădea pe fostul patron: vestiare, dușuri, bucătărie. – Dinamo a semnat un parteneriat cu Bilancia, una dintre cele mai importante companii din Europa în sectorul distribuției de utilaje și accesorii pentru industria ospitalității. Încercăm astfel să aducem cantonamentul Săftica la un nivel european în ce privește alimentația, condițiile de pregătire și recuperarea”.

„Se discută cu jucătorii, încercăm să îi păstrăm pe toți la Dinamo!”

Deși FANATIK a anunțat , lucru confirmat și de președintele CA, Constantin Eftimescu, fanii din programul DDB precizează că se poartă discuții și se negociază în continuare cu toți jucătorii: „Echipa se reunește pe 15 iunie, a doua zi va efectua vizita medicală și pe 21 va pleca în cantonament în Turcia. Mai mult, pe data de 27 iunie trupa lui Dușan va da piept cu Galatasaray, la Florya, într-un amical de 5 stele. – Se discută cu jucătorii, încercăm să îi păstrăm pe toți la Dinamo, în condiții favorabile ambelor părți. Nu renunțăm la nimeni”.

Se discută cu jucătorii, încercăm să îi păstrăm pe toți la Dinamo, în condiții favorabile ambelor părți. Nu renunțăm la nimeni. Nici unul dintre aceste lucruri nu puteau fi realizate fără ajutorul programului DDB. Adică, fără SPRIJINUL TĂU! Împreună păstrăm Dinamo în viață și reușim să o facem decent.

Implicarea noastră îi inspiră și pe alții să ni se alăture. Atașamentul și pasiunea nebună pentru Dinamo atrag inclusiv sponsori, după cum se vede. Am rezolvat cantonamentul, se discută cu jucătorii, căutăm permanent soluții pentru Dinamo!

Apelul DDB-ului pentru toți suporterii dinamoviști: „Intră și cumpără câte bilete poți, te rugăm!”

Programul DDB a ajuns la peste 15.200 de membri cotizanți, însă dinamoviștii fac apel către toți suporterii să ajute clubul în aceste clipe grele, în care datoriile răsar din toate părțile. Cel mai recent caz este cel al lui , care a câștigat procesul cu Dinamo și trebuie să primească 40.000 de euro.

„Să continuăm să ne facem fiecare treaba, va veni și ziua în care vom anunța, în sfârșit, că am scăpat clubul de spanioli, definitiv! Până atunci, haide să ducem Dinamo mai departe, așa cum știm noi mai bine!

INTRĂ ȘI CUMPARĂ CÂTE BILETE POȚI, TE RUGĂM!

Biletele astea de 5 LEI păstrează Dinamo în Liga 1, atrage sponsori și într-un final va aduce și investitorul de care avem atâta nevoie lângă noi!”, au scris cei din programul DDB într-un comunicat destinat membrilor programului.