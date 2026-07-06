Fanii lui Dinamo au reacționat imediat după plecarea lui Gnahore la FCSB: „Să aibă succesul lui Politic”

ADVERTISEMENT

Fanii lui Dinamo au reacționat pe rețelele de socializare la scurt timp după ce , plecat recent liber de contract de la echipa din „Ștefan cel Mare”.

Cum au reacționat fanii lui Dinamo după ce Gigi Becali a anunțat că FCSB s-a înțeles cu Eddy Gnahore

Primul reflex al suporterilor „câinilor” a fost să îl compare pe mijlocașul defensiv francez cu Dennis Politic, cel care de asemenea a făcut destul de recent trecerea de la o rivală bucureșteană la cealaltă. „Alt ‘căpitan’. Să ai soarta lui Politic!”, „L-a chemat Politic i-a spus cât de bine e să treacă luna și să iei salariu degeaba”, „Altul care acceptă sclavia. Ducă-se după Politic, Marica, Tamaș, Popescu etc.”, „Sănătate, să aibă succesul lui Politic”, „Să aibă soarta lui Politic!”, au fost unele dintre comentariile lăsate de fanii „câinilor” la postarea făcută pe Facebook de Radio Dinamo despre acest subiect.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, există și dinamoviști care nu regretă deloc plecarea lui Gnahore la FCSB, considerând că francezul a arătat destul de multe limite în perioada în care a jucat pentru echipa din „Ștefan cel Mare”: „El ca jucător nu este rău, doar că e prea lent, pierzi 100 de contraatacuri per meci. E bun, calmează jocul, dar foarte lent!”, „Nimic pierdut! Un jucător care încetinește jocul! Numai înapoi juca”, „Pase doar în gât, ținea mult de minge și stagna jocul. Pasator bun, multe pase. Nu era rău, dar nu e o pierdere”,

„Încetinea jocul! Nu e o pierdere pentru noi”, „Nu e mare pierdere, numai pase cu latul și înapoi”, „ Două meciuri îi dau și e out”, „Nu este nicio pierdere, o să fie un Politic 2 acolo! Dinamo, dacă îl voia, acum era la noi. La Dinamo nu mai avea unde să joace, încetinea mult jocul! Însă ce am observat e că s-a schimbat paradigma, ce dăm noi afară ia FCSB de bun”.

ADVERTISEMENT

De ce nu este învinovățit Eddy Gnahore de toată lumea

Nu în ultimul rând, au existat și opinii conform cărora mijlocașul defensiv nu ar trebui învinovățit pentru că a decis să facă acest pas, întrucât Dinamo a avut posibilitatea să îi prelungească înțelegerea, dar a ales să nu o facă: „E jucător profesionist, lăsați omul în pace, a plecat unde a fost dorit. La noi și-a făcut treaba. Respect și succes, Eddy Gnahore!”, „Și-a făcut treaba la noi. Pentru el nu există rivalitate, este un străin care își face job-ul și atât. Un străin nu va simți niciodată spiritul și iubirea pentru Dinamo cum simțim noi”, „Dinamo l-a dat afară, nu a plecat el de bunăvoie. Nu-l învinovățesc”.