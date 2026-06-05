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Fanii lui Dinamo, distruși după ce Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: „Îmi vine să plâng! Ne așteaptă din nou Liga 2!”

Tristețe mare în rândul suporterilor dinamoviști după anunțul clubului legat de despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Cum au reacționat, de fapt.
Mihai Dragomir
05.06.2026 | 12:28
Fanii lui Dinamo distrusi dupa ce Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo Imi vine sa plang Ne asteapta din nou Liga 2
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Suporterii lui Dinamo deplâng plecarea lui Zeljko Kopic de la echipă. Sursa Foto: Sport Pictures.
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Dinamo și-a informat suporterii că Zeljko Kopic nu mai este antrenorul echipei. Vestea legată de tehnicianul croat a dat naștere unui val puternic de reacții în rândul fanilor, care au luat cu asalt secțiunea de comentarii a postării din mediul online. Conducerea „câinilor” a reușit să îi înfurie încă o dată pe suporterii echipei.

Fanii lui Dinamo au reacționat dur după despărțirea de Zeljko Kopic

Vineri, 5 iunie, Dinamo a transmis în mediul online că Zeljko Kopic nu mai continuă alături de echipă. Ulterior, antrenorul croat a postat la rândul său un mesaj de la revedere pentru suflarea dinamovistă. Suporterii echipei din „Ștefan cel Mare” au primit cu greu vestea, iar reacțiile lor din secțiunea de comentarii a postării clubului au fost profunde, unele chiar extrem de dure.

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„Îmi vine să plâng de nervi și tristețe, suntem un grup de prieteni abonați, niciunul nu vrem să reînnoim pentru sezonul ce urmează, dacă conducerea clubului vrea să ne țină în mediocritate atunci vor simți pe pielea lor! RĂZBOI”, este unul dintre comentariile regăsite la postarea lui Dinamo.

„Ne așteaptă din nou Liga 2!!”; „Asta chiar e horror, am rămas fără cuvinte…”; „Nu cred că este adevărat, fără Kopic suntem morți, play-out scrie pe noi”; „Mi-ați stricat ziua”; „Gata, acum începe Dinamo sa scoată de la naftalină antrenorii de culise!”; „Ne-ați stricat weekend-ul. Mulțumim! La anul ne batem la retrogradare”, sunt alte astfel de reacții ale suporterilor.

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Suporterii lui Dinamo, atac la conducerea echipei

Nu este prima ocazie din stagiunea recent încheiată când conducerea lui Dinamo intră în conflict cu suporterii. Cel mai recent exemplu în acest sens fiind noua siglă a clubului, care a stârnit proteste vehemente ale PCH-ului. Acum, plecarea lui Zeljko Kopic le-a adus o nouă „ploaie” de săgeți șefilor echipei din partea fanilor.

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„Era evident că nu avea sens să mai stea sub o conducere așa incompetentă”; „Omul voia să plece de ceva vreme, nu mai insistați. Caută o echipa care sa aibă buget mai mare. Ca orice om din câmpul muncii, la fel și el se uită și la partea financiară. E normal”; „Fără transferuri, doar cu promisiuni, mă mir ca a rămas atât de mult. Respect Zeljko Kopic!”; „Pffff, pleacă cel mai bun ,,jucător” al nostru? Nu credddd. A făcut din ,,r***t bici” la Dinamo Kopic. Sper să fie o glumă!”, au mai comentat și alți suporteri vizavi de despărțirea de Zeljko Kopic.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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