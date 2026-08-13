Fanii lui Dinamo, împărțiți în două după ce derby-ul cu FCSB a fost mutat la Cluj: „O decizie foarte bună” / „O palmă dată abonaților”

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FANATIK a informat în exclusivitate în cursul zilei de joi că s-a decis ca meciul Dinamo – FCSB din etapa a 8-a a SuperLigii să se joace în cele din urmă la Cluj-Napoca, pe „Cluj Arena”, în contextul în care nu s-a stabilit încă exact ce se va întâmpla cu Arena Națională în perioada respectivă, iar gazonul de pe „Arcul de Triumf” se prezintă în continuare într-o stare de degradare avansată.

Cum au reacționat fanii „câinilor” după ce s-a decis ca meciul Dinamo – FCSB să se joace la Cluj

La scurt timp, oficialii clubului din „Ștefan cel Mare”, chiar prin vocea , au confirmat în mare măsură această chestiune. „Cred că putem face anunțul oficial că avem acordul tuturor părților implicate, asta înseamnă al FCSB-ului, al Cluj Arena, acordul LPF-ului. Cred că, atâta timp cât opțiunile cu Arena Națională sunt limitate, meciul cu FCSB se va juca sâmbătă, 5 septembrie, pe Cluj Arena”,

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Părerile sunt împărțite: care sunt argumentele pro și contra

În mod așteptat, această situație a generat rapid reacții din partea fanilor, prin intermediul rețelelor de socializare. Primii care s-au exprimat în acest sens au fost, în mod evident, dinamoviștii, în secțiunea de comentarii de la o postare făcută despre acest subiect pe Facebook de către cei de la . Pe de o parte, suporterii din zona Ardealului sunt, în mod firesc, încântați de această decizie.

„Pentru suporterii dinamoviști din Ardeal, care sunt foarte mulți, ar fi cel mai frumos cadou oferit de clubul Dinamo. Clubul Dinamo numai prin astfel de gesturi poate reface mase de suporteri pierdută 7 ani. Pentru suporterul care are abonament și nu poate veni la Cluj, îi transmit că și eu am abonament și nu pot ajunge tot timpul la București. La Cluj, dacă acolo se va desfășura meciul, o să fie un spectacol în care se va vedea cât e de iubit acest club în Transilvania. Forța Dinamo!”,

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„Capacitate de 30.000, abonații voiau să joace pe o arenă de 7.000. O să umple provincia pentru prima dată stadionul ăla din Cluj, nu vă fie frică. Conducerea a luat o decizie foarte bună de a juca la Cluj”, „Foarte bine, merită și suporterii din Ardeal măcar un meci pe an aproape de ei, la câte deplasări și sacrificii fac pentru echipă. Până la urmă Dinamo e iubită în toată țara, nu doar în București”, au fost unele dintre comentariile în această direcție.

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Suporterii din Ardeal jubilează, bucureștenii se enervează

Pe de altă parte însă, fanii dinamoviști din București, cu atât mai mult cei care posedă abonamente, nu sunt chiar foarte fericiți în acest context, întrucât unii dintre ei se tem că nu vor putea ajunge la meci, în mod evident din cauza distanței destul de mari dintre Capitală și Cluj-Napoca: „Așa se bate joc de conceptul de abonament și de abonați. Dacă arena Arcul de Triumf nu era disponibilă mai înțelegeam, dar așa mi se pare o prostie”,

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„O palmă dată abonaților. A fost chinuiala de pe lume să vindem 500 de abonamente în plus față de anul trecut, cu mișcarea asta se pierd probabil 1000 pentru anul viitor”, Suntem o rușine dacă e vorba despre așa ceva. Avem abonamente, nu lipsim de la niciun meci și acum suntem obligați să mergem de la Vălenii de Munte la Cluj”, „Gata, ăsta a fost ultimul an în care mi-am făcut abonament”.