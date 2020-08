Fanii lui Dinamo, mesaj dur pentru investitorii spanioli: ”Acest demers prin care îi ignoră pe cei care au salvat clubul, e de neînțeles”

Fanii echipei Dinamo București au lansat un mesaj dur pentru investitorii spanioli care au evitat să aibă o discuție cu cei din Programul DDB.

Suporterii sunt deranjați de faptul că nu au fost implicați în discuțiile privind vânzarea clubului, dar și pentru că noii investitori spanioli rămân în continuare în umbră și nu ies să își prezinte public intențiile.

În ciuda acestor critici, fanii ”câinilor” sunt de acord să le acorde o șansă ibericilor, dar așteaptă ca aceștia să-și prezinte public proiectul.

Investitorii spanioli au primit un mesaj critic de la fanii lui Dinamo

Uul dintre reprezentanții fanililor lui Dinamo, Andrei Gerea, membru în Programul DDB, a lansat un mesaj critic la adresa investitorilor spanioli: ”Lipsa asta de comunicare e de neînțeles. Ai intrat într-o casă, ai dat ‘Bună ziua!’. E un lucru care nu poate fi acceptat cu ușurință, nu poate fi înghițit.

Șapte ani de acasă… cine are are, cine nu, nu are de unde să îi mai aducă. Noi avem speranța ca demersul acestui investitor să reușească. Însă, acest demers care îi ignoră pe cei care au salvat clubul, e de neînțeles”.

”Noi toți ne dorim ca acești investitori să aibă totuși ocazia să demonstreze ceea ce pot și că sunt ceea ce au spus că sunt. Există toleranță și dorință de a le da o șansă în a dezvolta programul”, a declarat Gerea la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

”Ceea ce știți dumneavoastră știm și noi. Programul DDB trebuia să fie notificat, informat și să își dea și acordul pentru acestă tranzație. Lucrurile au fost lăsate deoparte tocmai pentru a le da o șansă.

Acum rămâne să vedem dacă se concretizează mutarea cu Cosmin Contra, dacă se concretizează transferurile anunțate, dacă se plătesc salariile”, a menționat fostul ministru Andrei Gerea.

FANATIK a discutat cu Cosmin Contra despre avalanșa de informații apărute în ultimele zile în spațiul public din România, privind preluarea băncii tehnice a „câinilor”. Iar prima sa reacție pe acest subiect anunță posibila „descălecare” la Dinamo după mandatul din 2017.

