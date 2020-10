Fanii lui Dinamo, mesaje ironice pentru Cosmin Contra şi jucători: “Panarame de Liga 2” / “Să vină Mulţescu”

Dinamo a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în campionat. “Câinii” au fost învinşi de Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 0-2, iar fanii formaţiei din Şoseaua Ştefan cel Mare au postat o serie de mesaje ironice la adresa lui Cosmin Contra şi a jucătorilor.

După ce investitorii spanioli au preluat-o pe Dinamo, fanii “câinilor” au visat că echipa se va lupta pentru calificarea în play-off, însă evitarea retrogradării pare să fie obiectivul realist.

La scurt timp după terminarea meciului de la Sfântu Gheorghe, fanii lui Dinamo şi-au vărsat năduful pe pagina oficială de Facebook a formaţiei din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Cosmin Contra şi jucătorii lui Dinamo, ironizaţi de fani

“Nu mă primiţi şi pe mine la nişte probe? Că la cum joacă unii pe acolo garantez că joc şi eu, plus că nu cer 30.000 de euro pe lună. Sunteţi de râsu’ gâştelor. Scăpaţi de epavele alea de jucători”.

“Ruşine să vă fie, sunteţi sub orice critică. Aţi adus toate rebuturile şi primesc salarii de galactici”.

“Pentru Dinamo nu a început sezonul, se antrenează încă”, “Şi în curtea şcolii se joacă mai frumos. Ăsta nu e Dinamo, e o adunătură”, “Panarame de Liga 2, nu pot să stea în ghete” sau “Rar mi-a fost dat să văd aşa jucători. Să ne explice Contra alegerile fotbaliştilor”, au fost câteva dintre comentariile fanilor lui Dinamo.

Fanii lui Dinamo îi cer demisia lui Cosmin Contra

“Demisia, să vină altcineva”, “O echipă de handicapaţi, cu Contra în frunte”, “Cred că e ultimul lui meci aici”, “Contra trebuia dat afară după meciul cu Târgovişte. Să vină de urgenţă Mulţescu” sau “Nu ai tactică de joc, nimic. Demisia, pleacă”, au mai comentat fanii.

Cosmin Contra are un palmares dezamăgitor în cel de-al doilea mandat al lui Dinamo. “Guriţă” are cinci înfrângeri de când i-a preluat şi a obţinut un singur succes, 3-1 cu Gaz Metan Mediaş. În plus, formaţia alb-roşie a mai remiat cu FC Botoşani, scor 1-1, în al doilea meci al lui Cosmin Contra la cârma “câinilor”.

După opt etape, Dinamo ocupă locul 14, cu 5 puncte, şi poate să fie depăşită de FC Argeş, de pe penultimul loc. Piteştenii au un punct mai puţin şi joacă duminică, de la ora 18:45, cu Viitorul.

