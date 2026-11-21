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. Dinamo și Petrolul s-au întâlnit la Slobozia, iar fanii ambelor echipe s-au pregătit de un război de la distanță. Cele două tabere și-au afișat mesaje dure prin bannere expuse în timpul meciului, oaspeții reușind chiar să oprească meciul după 20 de minute.

Război între dinamoviști și petroliști

Deși trebuia să se joace inițial la București, pe Arena Națională, din cauza lucrărilor la gazonul de pe cel mai mare stadion al țării. Duelul dintre cele două rivale a reușit să strângă cel puțin 4000 de spectatori la noua locație de desfășurare, iar suporterii s-au asigurat că vor face spectacol încă din primele minute ale înfruntării. Fiecare tabără a avut pregătite mai multe bannere cu mesaje prin care s-au înțepat reciproc.

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Dinamoviștii au afișat bannere cu mesaje precum: „Petrolul pe blazon / Doar cerneală și sifon”, „Fără capturi, doar povești / Fake-uri marca Petrolu’ Ploiești”, „Este bârfă mare la voi în sat / Cine pe cine a mai sifonat”, „Dovada vie că fratele îți devine dușman/ Când vezi prin secție ultrasul ploieștean” Prahovenii au răspuns la rândul lor, ironizând faptul că „alb-roșii” nu au avut altă alternativă unde să dispute partida considerată pe teren propriu: „Ce ați pus pe Waze azi oare/ Acasă sau deplasare?”, „Nimic nu e mai presus de uniforma care v-a născut”.

Fanii oaspeților au mers chiar mai departe de atât. Aceștia au aprins ulterior mai multe torțe, ale căror fum s-a răspândit rapid pe stadion. „Centralul” Gabriel Mihuleac a oprit jocul, retrăgând ambele formații la marginea terenului. Jocul a fost reluat abia în minutul 25, după ce fanii prahoveni au fost rugați pentru ultima oară de către crainic să nu mai arunce cu materiale pirotehnice în teren.

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Fanii lui Dinamo, mesaj despre noul stadion al echipei

Printre mesajele afișate de suporterii „câinilor” s-a aflat și unul legat de noua arenă a echipei. Galeria lui Dinamo a fișat la Slobozia și un banner pe care scria: „Vrem stadion fără pistă”. Lucrările la noul stadion al lui Dinamo s-au reluat marți, 13 octombrie, după ce au fost întrerupte timp de mai multe luni, pe perioada verii. A început oficial faza a doua a construcției, iar stadionul care ar urma să poate numele legendarului Mircea Lucescu va avea o capacitate de peste 25.000 de locuri și a fost proiectată cu facilități pentru competiții internaționale. Noua arenă ar trebui să fie finalizat în 2027, însă inaugurarea va avea loc, cel mai probabil, în 2028.