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După ce în etapa cu numărul 4 din faza principală a Conference League, suporterii britanici au dat năvală în comentarii. Universitatea Craiova a fost comparată cu o echipă din Lituania.

Echipa modestă cu care a fost comparată Universitatea Craiova de englezi după 0-4 cu Brighton

Inclusiv a ales să îi ironizeze pe rivalii din campionat printr-un comentariu lăsat la postarea prin care cei de la Brighton au sărbătorit această victorie contra echipei antrenate de Filipe Coelho: „Felicitări pentru victorie! Felicitări din partea unui suporter al lui Dinamo! Le-ați dat o lecție de fotbal acestor amatori”.

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De asemenea, în același context, în mod firesc, fanii lui Brighton și-au felicitat jucătorii și și-au manifestat bucuria vizavi de acest nou succes european, prin comentarii de genul: „Meci entuziasmant de urmărit, foarte bine, echipă”, „Mult mai confortabil decât ne-am așteptat. Repriză a doua excelentă făcută de Osman” sau „Încă o victorie ușoară. Surprins că U Craiova a fost la fel de slabă precum Kauno Zalgiris. Nu au oferit practic nimic”.

Ce au spus suporterii lui Brighton despre victoria cu U Craiova

Pe de altă parte, un alt suporter al „pescărușilor” s-a referit la această partidă ca la „o plimbare în parc”, bineînțeles în sensul că a fost vorba despre o misiune mult prea ușoară pentru echipa antrenată de Fabian Hurzeler. „Un meci ușor, aș zice – dacă aș fi putut să-l urmăresc, dar Disney e praf.

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Din câte am văzut, a fost o plimbare în parc după ce le-au eliminat un jucător. Mă bucur să văd că vin jucători care, în mod normal, ar avea mari dificultăți să prindă un loc în Premier League. Continuăm urcușul. Duminică avem un meci important”, a scris el pe X, fostul Twitter.