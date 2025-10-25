Fanii lui Dinamo s-au bătut între ei la meciul cu FC Argeș. Sancțiuni drastice pentru unul dintre ultrași

ADVERTISEMENT

Dinamo nu a scos decât un punct în duelul cu nou promovata FC Argeș, iar suporterii bucureșteni au fost implicați într-un scandal. S-au luat la bătaie între ei, iar un fan a primit sancțiuni dure.

Ce sancțiuni a primit un fan al lui Dinamo după bătaia de la partida cu FC Argeș

Nu mai puțin de 450 de suporteri dinamoviști au făcut deplasarea la Mioveni pentru a fi alături de trupa lui Zeljko Kopic, însă nu toate lucrurile au fost roz. Pe lângă faptul că favoriții nu au obținut victoria, între fani a izbucnit și un scandal de proporții.

Imediat după ce arbitrul Florin Andrei a fluierat sfârșitul primei reprize, între un grup de ultrași de la Peluza Cătălin Hîldan și altul din Peluza Sud Dinamo a avut loc un conflict care a degenerat într-o bătaie.

Jandarmii au intervenit cu promtitudine și au pus capăt incidentelor. ”Din ceea ce mi-au transmis colegii mei aflați pe teren, la pauza meciului FC Argeș – Dinamo, a avut loc un incident între două facțiuni ale galeriei oaspete”, a declarat locotenent Marin Lucian Bogdan, purtător de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă ”Frații Buzești” Craiova.

Conform , forțele de ordine l-au evacuat din stadion pe unul dintre susținătorii lui Dinamo. Acesta a încasat o amendă de 500 de lei pentru că a provocat și a participat la incidentul din interiorul arenei. În plus, el a primit și o interdicție de a intra pe stadioane timp de un an.

Dinamo continuă seria rezultatelor modeste

După ce a avut perioadă excelentă prin care a ajuns în partea superioară a clasamentului din SuperLiga, Dinamo a început să piardă din turație și rezultatele nu au mai fost la fel de satisfăcătoare.

”Câinii” și au rămas cu o singură victorie în ultimele 5 partide. În urma acestei serii, formația lui Zeljko Kopic a pierdut puțin contactul cu echipele de pe podium.

Discursul lui Zeljko Kopic după încă un rezultat nesatisfăcător

Imediat după încheierea meciului de la Mioveni, tehnicianul . Croatul a evitat însă să vorbească despre lupta pentru intrarea în play-off, considerând că e prea devreme pentru calcule.

”Dacă discutăm despre repriza a doua, Argeș a închis toate spațiile, au schimbat sistemul. În prima repriză am început foarte bine, am meritat să conducem. Până când am înscris, FC Argeș n-a avut nimic. Am încasat un gol, dar repriza a doua n-am avut nicio ocazie și egalul este echitabil.

Este fotbal, se mai întâmplă să înscrii la singura ocazie, cum a făcut adversarul. FC Argeș este foarte bine organizată, la astfel de situații trebuie să ne apărăm mai bine. Nu avem voie să primim goluri ușoare.

Din nou, este prea devreme să discutăm de play-off. Mai avem mai mult de jumătate dintre meciuri de jucat, trebuie să ne îmbunătățim jocul și nu e momentul să ne uităm la puncte în plus sau minus”, a spus antrenorul lui Dinamo.

Cum arată clasamentul din SuperLiga

După rezultatul de egalitate dintre FC Argeș și Dinamo, ambele formații păstrează șanse importante de prinde Top 6 la finalul sezonului regulat. Ierarhia după primele două jocuri din etapa a 14-a arată astfel: