Fanii lui Dinamo vor titlul şi Cupa României în acest sezon: “Dacă ajungem în cupele europene este bine să cădem de sus”

Dinamo e pe val în acest sezon, iar suporterii au foame mare de trofee. Președintele DDB a anunțat ce urmează în viitorul apropiat pentru echipa din „Ștefan cel Mare”.
Mihai Dragomir
28.02.2026 | 00:35
Suporterii dinamoviști vor eventul în acest sezon. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Au trecut ani buni de când Dinamo se lupta pentru trofee sau de când reușea să adauge altele noi în vitrina clubului. Eduard Galan, președintele DDB, a anunțat ce se va întâmpla de acum cu echipa din „Ștefan cel Mare”, care țintește eventul și cupele europene.

Fanii dinamoviști vor titlul și Cupa României. Președintele DDB a făcut anunțul

Val mare de entuziasm în rândul suflării dinamoviste. Suporterii au văzut ascensiunea echipei lor de suflet și vor să o vadă cucerind noi trofee, după ani de secetă și de necazuri care au culminat, la un moment dat, cu retrogradarea.

Fanii „câinilor” vor eventul după tot chinul îndurat. Eduard Galan, președintele programului DDB, a văzut traiectoria favorabilă din Cupă și din campionat și se gândește că echipa are forța necesară pună mâna pe cel puțin un trofeu dintre cele două.

„Eu cred că avem un culoar bun atât pe Cupă cât și pe campionat. În campionat ne-ar ajuta să luăm titlu ca să… Vorba unor colegi din DDB, dacă e să cazi în cupele europene e bine să cazi de cât mai sus… E bună! Atunci am prefera să câștigăm campionatul. Dar, oricum, culoarul de Cupă e foarte bun și rămâne să vedem, bănuiesc că o să trecem de Metalul Buzău, rămâne să vedem cu care dintre Universitatea Craiova sau CFR o să jucăm.

Și apoi finala la Sibiu. O să fie un stadion plin de dinamoviști, absolut plin. Pentru că aici în inima Ardealului, Dinamo e atât de iubită. Dar de fapt se știe, s-a văzut la meciul cu Hermannstadt!”.

Dinamo vrea să revină în cupele europene. „Să joci în Champions League e fenomenal!”

Conducerea lui Dinamo a setat ca obiectiv în acest sezon accederea în cupele europene, după cum Andrei Nicolescu a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Eduard Galan a spus că ar fi fenomenal ca Dinamo să ajungă de la returul barajului de menținere în SuperLiga (cu Csikszereda în sezonul 2023/2024) la participarea în preliminariile Champions League.

„Părerea mea e că avem șanse foarte mari să jucăm în cupele europene. Nu știu cât o să performăm acolo. Dar e un început și cred că ar fi o satisfacție majoră pentru cei mai mulți dintre suporteri.

Pentru că, acum, dacă stăm să ne gândim la barajul cu Miercurea Ciuc, unde am avut 200 de bilete și restul de 2000 în spatele și să te duci în turul întâi preliminar să joci în Champions League, e fenomenal. Satisfacția ar fi mare, ne propunem să reușim cât mai bine. Dacă intrăm, celălalt sezon o să fie și mai bine!”, a mai spus Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.

  • 2007 este anul ultimului titlu cucerit de Dinamo
  • 2012 este anul ultimei Cupe a României câștigată de Dinamo
  • 2017 este ultimul an în care Dinamo a jucat în cupele europene (preliminariile Europa League)
Mihai Dragomir
