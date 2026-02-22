Sport

Fanii lui FC Argeș, banner uriaș la meciul cu Farul! Ce mesaj au transmis după gafa lui Radu Petrescu. Foto

Fanii lui FC Argeș nu au irosit ocazia și au afișat un banner uriaș cu un mesaj categoric la meciul cu Farul. Ce gest au făcut suporterii piteștenilor, după gafa lui Radu Petrescu.
Răzvan Rădulescu
22.02.2026 | 16:45
Bannerul afișat de fanii lui FC Argeș la meciul cu Farul din SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.
FC Argeș o primit vizita celor de la Farul Constanța la Mioveni în cadrul etapei cu numărul 28 din SuperLiga. A fost primul meci al echipei lui Bogdan Andone, după gafa lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul care a ținut primele pagini în ultima săptămână.

Fanii lui FC Argeș, banner cu mesaj direct la meciul cu Farul

Radu Petrescu a provocat un scandal monstru în finalul partidei pe care FC Argeș a pierdut-o în cele din urmă cu Petrolul, scor 1-2, în etapa a 27-a din SuperLiga. Concret, „centralul” a fluierat înainte ca mingea piteștenilor să intre în poartă, la scorul de 1-1.

Suporterii celor de la FC Argeș nu vor trece ușor peste acest episod, iar la meciul cu Farul de la Mioveni, fanii au afișat un banner cu mesajul „Respectați-ne”. De asemenea, piteștenii au mai afișat bannere cu mesaje, precum „Singuri împotriva tuturor! Toți pentru Argeș / Dani Coman, voce pentru fotbalul românesc”.

FC Argeș Farul
Bannerul afișat de fanii lui FC Argeș la meciul cu Farul din SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.

Ce suspendare a primit Radu Petrescu după greșeala de la meciul Petrolul – Argeș

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal nu a iertat pe nimeni după scandalul de la Ploiești. Radu Petrescu a fost suspendat timp de 12 etape, în timp ce Dani Coman, președintele lui FC Argeș, care a avut un derapaj fără precedent în direct la TV, a primit o amendă de 4000 de lei.

Ce a spus Vassaras după greșeala lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a ieșit public și a explicat faza controversată de la meciul Petrolul – FC Argeș. Șeful arbitrilor a spus cu subiect și predicat că Radu Petrescu a greșit.

„Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

ADVERTISEMENT

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Vassaras.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
