Fanii lui FC Argeș, banner uriaș la meciul cu Farul! Ce mesaj au transmis după gafa lui Radu Petrescu. Foto

FC Argeș o primit vizita celor de la Farul Constanța la Mioveni în cadrul etapei cu numărul 28 din SuperLiga. A fost primul meci al echipei lui Bogdan Andone, după gafa lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul care a ținut primele pagini în ultima săptămână.

Fanii lui FC Argeș, banner cu mesaj direct la meciul cu Farul

Radu Petrescu a provocat un scandal monstru în finalul partidei pe care FC Argeș a pierdut-o în cele din urmă cu Petrolul, scor 1-2, în etapa a 27-a din SuperLiga. Concret, „centralul” a fluierat înainte ca mingea piteștenilor să intre în poartă, la scorul de 1-1.

Suporterii celor de la , iar la meciul cu Farul de la Mioveni, fanii au afișat un banner cu mesajul „Respectați-ne”. De asemenea, piteștenii au mai afișat bannere cu mesaje, precum „Singuri împotriva tuturor! Toți pentru Argeș / Dani Coman, voce pentru fotbalul românesc”.

Ce suspendare a primit Radu Petrescu după greșeala de la meciul Petrolul – Argeș

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal nu a iertat pe nimeni după scandalul de la Ploiești. , în timp ce Dani Coman, președintele lui FC Argeș, care , a primit o amendă de 4000 de lei.

Ce a spus Vassaras după greșeala lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a ieșit public și a explicat faza controversată de la meciul Petrolul – FC Argeș. Șeful arbitrilor a spus cu subiect și predicat că Radu Petrescu a greșit.

„Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Vassaras.