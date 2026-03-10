Sport

Scenografia fanilor lui Galatasaray l-a făcut pe Osimhen să plângă! Răspunsul atacantului în meciul cu Liverpool. Foto

Turcii au așteptat cu sufletul la gură partida Galatasaray - Liverpool din Champions League. Fanii au afișat o scenografie uluitoare pentru atacantul Victor Osimhen
Traian Terzian
10.03.2026 | 21:08
Scenografia fanilor lui Galatasaray la facut pe Osimhen sa planga Raspunsul atacantului in meciul cu Liverpool Foto
Victor Osimhen, în lacrimi când a văzut coregrafia fanilor la Galatasaray - Liverpool. Sursă foto: colaj Fanatik
Serile de Champions League aduc multă emoție și așa s-a întâmplat și la întâlnirea Galatasaray – Liverpool. Fanii turci au prezentat o scencoregrafie care l-a făcut pe nigerianul Victor Osimhen să izbucnească în lacrimi.

Scenografie de excepție a fanilor turci la Galatasaray – Liverpool

Înainte de startul jocului din prima manșă a optimilor de finală ale Champions League, suporterii lui Galatasaray au ținut să-i mulțumească lui Victor Osimhen pentru evoluțiile excelente și au pregătit o scenografie fantastică.

În momentul în care jucătorii celor două echipe ascultau imnul competiției, într-una dintre peluzele stadionului Rams Park a apărut o scenocoregrafie care îl înfățișa pe atacantul nigerian alături de mama sa. Totul într-o inimă roșie și pe fundal galben, culorile clubului turc.

Momentul extrem de emoționant l-a făcut pe jucătorul lui Galatasaray să lăcrimeze, iar imaginile au devenit virale. Victor Osimhen și-a pierdut mama când avea doar 3 ani și a mărturisit că nu își aduce aminte mai nimic despre cea care i-a dat viață.

Cum i-a răsplătit Osimhen pe fanii lui Galatasaray

Aflat într-o formă de zile mari, Victor Osimhen a răspuns pozitiv la mesajul venit din partea suporterilor. Atacantul nigerian a pasat decisiv la singurul gol marcat în prima repriză a meciului cu Liverpool.

În minutul 7 al jocului de la Istanbul, Gabriel Sara a executat un corner din partea stângă, nigerianul s-a înălțat peste toată apărea ”cormoranilor”, a recentrat cu capul în fața porții și Mario Lemina a deschis scorul din plonjon.

Victor Osimhen, salariu fabulos la Galatasaray

Atacantul nigerian de 27 de ani nu a intrat în planurile lui Antonio Conte la Napoli și în septembrie 2024 a plecat sub formă de împrumut la Galatasaray. După un sezon excelent, turcii l-au achiziționat definitiv pentru fabuloasa sumă de 75 de milioane de euro.

Impresarul Ioan Becali a mărturisit la emisiunea ”Giovanni Show” că pe lângă banii cheltuiți pentru transferul lui Victor Osimhen, turcii i-au oferit nigerianului și un salariu cu adevărat extraterestru.

”Galatasaray acum e o echipă care vorbește la nivel de top 5 campionate. Vezi ce face Osimhen ăsta? Nu numai câți bani au dat pe el, dar câți bani îi dă lui. Osihmen ia 13-14 milioane de euro pe an. Ai văzut ce ‘animal’ e? Când își pune masca, te sperie. A debutat târziu, el nu a fost ca Lamine Yamal. Fizicul l-a ajutat enorm, sare la cap excepțional”, a declarat Becali.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
