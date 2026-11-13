Sport

Fanii lui Gaziantep fac scut în jurul lui Șumudică: „Este singurul om care ne poate salva!”

Catalin Oprea
13.11.2026 | 23:55
Fanii lui Gaziantep fac scut in jurul lui Sumudica Este singurul om care ne poate salva
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Fanii lui Gaziantep fac scut în jurul lui Șumdică: „Este singurul om care ne poate salva!”
Sâmbătă au loc alegerile pentru președinția lui Gaziantep , iar numele tehnicianului român se află în centrul bătăliei electorale. În timp ce tabăra favorită să preia conducerea îl dorește neapărat pe Marius Șumudică, un alt candidat forțează aducerea lui Volkan Demirel, scenariu care a declanșat furia suporterilor turci.
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Viitorul imediat al lui Marius Șumudică se poate decide sâmbătă, în ziua alegerilor de la Gaziantep. Tehnicianul român este marea miză a scrutinului din Turcia, fiind prima opțiune a taberei cotate cu cele mai mari șanse să câștige conducerea clubului, grupare care vede în revenirea sa soluția ideală pentru redresarea echipei.

​Revoltă pe rețelele sociale: „Vreți să ne retrogradați?! Gata, nu mai mergem la meciuri!”

​Situația este însă tensionată din cauza luptelor de culise. Un contracandidat încearcă să impună, cu susținere politică, instalarea pe banca tehnică a fostului mare portar turc Volkan Demirel, variantă respinsă categoric de fanii clubului, care nu vor să audă de alt antrenor în afara lui Șumudică.

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​În preajma alegerilor, suporterii lui Gaziantep au declanșat o adevărată campanie de presiune publică împotriva actualei conduceri și a numirii lui Volkan Demirel. Fanii îl acuză pe oficialul Memik Yılmaz că ignoră complet vocea tribunei și avertizează că echipa riscă retrogradarea dacă nu va fi adus tehnicianul român.

​„Nu îl vrem pe Volkan! Suporterii au spus să nu vină, dar domnul Memik Yılmaz nu ne-a ascultat. Vreți să-l aduceți ca să ne retrogradați în ligile inferioare? Domnule Memik Yılmaz, deja ne-ați făcut să ne pierdem dorința de a mai susține echipa. Gata, a venit momentul să nu mai mergem deloc la meciuri! Suporterii se roagă de atâta timp să vină Marius Șumudică, deoare ce este singurul om care poate salva echipa, dar nimeni nu ține cont de dorințele fanilor”, au transmis suporterii turci.

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​Marius Șumudică așteaptă verdictul urnelor din Turcia

​Popularitatea de care se bucură Marius Șumudică la Gaziantep rămâne uriașă după precedentele sale mandate în care a reușit rezultate peste așteptări. Curtat intens în această perioadă, antrenorul român urmărește cu atenție deznodământul alegerilor de sâmbătă, o victorie a favoriților urmând să-i deschidă imediat drumul spre o nouă posibilă aventură în Superliga Turciei.

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