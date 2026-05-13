Fanii lui Inter, dați pe spate de Cristi Chivu și România: „E un antrenor deosebit! Mi-a plăcut foarte mult la Castelul Peleș, e uriaș!”

Domenico, suporterul înfocat al lui Inter Milano, este încântat de Cristi Chivu și România. A fost impresionat de ce a văzut în țara noastră în vacanța pe care a avut-o anul trecut
Mihnea Ştefan
13.05.2026 | 15:29
corespondență din italia
Suporterul lui Inter, încântat de Cristi Chivu și România Foto: colaj Fanatik
Cristi Chivu a devenit cea mai bună carte de vizită pentru România. Fanul lui Inter, venit special pentru finala Cupei Italiei, a vizitat România anul trecut și a fost impresionat de Castelul Peleș și Therme.

Castelul Peleș, principala atracție pentru turiștii italieni

De la ora prânzului, pe străzile din Roma au început să-și facă apariția suporterii lui Inter. La 1 kilometru în preajma stadionului se zăresc deja autobuzele din care coboară zeci de oameni îmbrăcați în albastrul care a dominat acest sezon în Italia.

suporteri inter inainte de finala cupei italiei
Suporterii lui Inter, pe străzile din Roma, înainte de finala Cupei Italiei cu Lazio
Foto: Renato Anghelescu

Tot aici l-am zărit pe Domenico, suporter înfocat al lui Inter care a făcut deplasarea din Lombardia special pentru această partidă. Când i-am comunicat că suntem din România, țara din care provine Cristi Chivu, ne-a întâmpinat cu un mare zâmbet pe față. Cunoștințele lui Domenico despre România nu se opresc doar la antrenorul grupării de pe Giuseppe Meazza.

Suporterul lui Inter ne-a mărturisit că în aprilie 2025 a vizitat România, iar în jurnalul său de călătorie și-a trecut Bucureștiul, Brașovul și Castelul Peleș. Palatul din Sinaia și Therme, centrul de relaxare din capitală, l-au încântat cel mai mult pe Domenico.

„Salut! Sunt Domenico și sunt din Lombardia. Am fost în România anul trecut, în aprilie. Am făcut trei călătorii în București, Brașov, am vizitat și Castelul Peleș. Este uriaș, mi-a plăcut foarte mult! Am fost și la Therme, și acolo mi-a plăcut foarte mult. A fost foarte frumos”, a declarat Domenico, fanul lui Inter, în drum spre Stadio Olimpico, în convorbirea pe care a avut-o cu FANATIK.

Cristi Chivu, dorit cât mai mult timp pe banca lui Inter de fanii echipei

Cristi Chivu l-a câștigat încă din primul sezon la echipă. Domenico specificat că își dorește ca tehnicianul născut în Reșița să acumuleze cât mai multe sezoane la Inter. Rezultatele din acest an competițional l-au certificat să continue la gruparea din Milano.

„Cristi Chivu este un om deosebit, o persoană foarte bună, un antrenor foarte bun. Este un antrenor tânăr, din câte știu are doar 45 de ani. Am avut un sezon foarte bun cu el, sezonul ăsta a fost foarte bine. Eu sper să stea mult timp la Inter, face o treabă foarte bună. Cunoaște deja jucătorii, ambientul”, este de părere milanezul.

Întrebat și despre meciul de diseară. Domenico a ținut să precizeze că la Inter este deja sărbătoare pentru titlul câștigat cu două etape înainte de final. Dar, toată această petrecere s-au înfrumuseța dacă nerazzurri și-ar trece în cont și Cupa Italiei.

Pronosticul meu pentru meciul de diseară… Eu sper la un 3-1 pentru Inter. Seara aceasta va fi o sărbătoare, pentru că noi am câștigat deja campionatul, iar dacă am câștiga și Cupa împotriva lui Lazio, petrecerea va fi și mai frumoasă”, mărturisit suporterul lui Inter, pe străzile din Roma, înainte de ultimul act din Cupa Italiei.

Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
