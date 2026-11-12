Fanii lui Inter i-au dedicat o melodie lui Cristi Chivu! Piesa a devenit virală pe TikTok. Video

Cristi Chivu este antrenorul momentului în Italia și este extrem de apreciat de toată lumea la Inter, de la jucători, conducători la fani. aceștia din urmă i-au creat inclusiv o melodie specială, care a adunat peste 20.000 de aprecieri și peste 800 de comentarii pozitive.
Chivu a scris istorie ca jucător pentru Inter, iar acum scrie istorie ca și antrenor. Jucătorul Chivu a câștigat trei titluri în Serie A cu Inter în perioada 2007 – 2014, precum și două Cupe ale Italiei și o Ligă a Campionilor. Acum, antrenorul Chivu a reușit eventul în primul an pe banca tehnică a lui Inter, în timp ce în acest sezon este pe locul secund în clasament, la un punct de liderul Lazio.
Acum, fanii lui Inter i-au dedicat o melodie lui Cristi Chivu, melodie care a devenit rapid virală. Cel mai probabil melodia este făcută cu Inteligență Artificială de utilizatorul Vanesa Ama La Inter de pe Tik Tok. Iată mai jos versurile acestei melodii, evident cu traducerea făcută din limba italiană în limba română:
Există o poveste care nu se va termina
O iubire care nu se va schimba.
Din teren pe bancă, credința ta nerazzurra
Cristian, mereu și pentru totdeauna.
Ai purtat acest tricou cu mândrie și demnitate,
Ai luptat pentru aceste culori cu curaj și loialitate.
Ai cunoscut durerea, dar nu ai renunțat niciodată
Cu casca pe cap, te-ai întors mai puternic ca niciodată.
6 ianuarie va rămâne în amintirile noastre
Dar nu ți-a șters niciodată istoria
Pentru că cei care poartă Inter în inimile lor
Nu renunță la nimic, nu cunosc frica.
Cristian Chivu, ești unul de-ai noștri
Nerazzurro pentru totdeauna, știi și tu asta.
Te iubim, te susținem, oriunde te duci, vom fi acolo.
Cristian Chivu, ridică mâinile, această iubire nu va avea niciodată limite.
Pe bancă sau la mijlocul terenului
Chivu, îți vom cânta numele.
2010, o noapte de neuitat
Tripla și trofee de câștigat.
Ai făcut istorie purtând tricoul nerazzurro
Tripla va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră
Campionii Italiei, ai Europei și Cupei Italiei.
Nimeni nu se poate atinge de legenda ta.
Ca jucător, ai scris pagini de onoare
Și astăzi ești încă aici, în inimile noastre
Trei trofee, o poveste, o mare iubire
Cristian Chivu, ești în inimile noastre.
De la Triplă pe bancă, mereu Inter, casa ta, viața ta
Și sezonul trecut ne-ai făcut să visăm
Cu Interul nostru ai reușit să triumfăm.
Două trofee mărețe, încă o pagină de glorie
Un nou capitol în istoria noastră.
De la Triplă ca jucător la Dublă ca antrenor
Ți-ai arătat încă o dată valoarea.
Cu negru și albastru în inimă Cristian Chivu, ești mândria și dragostea noastră
De la Triplă la Dublă, ce sentiment minunat
Chivu, ai intrat în inimile noastre.
Jucător, acum antrenor
Ești și vei fi mereu un nerazzurro în inimile noastre.
Nu ai fost niciodată oricine
Pentru noi, rămâi ceva măreț.
Ai purtat aceste culori cu mândrie
Și astăzi le aperi cu aceeași pasiune și dedicare.
Noi, fanii, suntem aici să-ți cântăm numele
Nu vom înceta să strigăm
Pentru că Inter e casa ta, știm asta.
Din România la Milano
Ți-ai găsit o familie, un popor italian
Cu negru și albastru în inimă
Ai câștigat iubirea noastră veșnică.
Să nu uităm campionul care ai fost
Pe calea care te-a adus înapoi aici
Astăzi, ești antrenorul Interului nostru
Și suntem mândri să te avem aici.
Chivu, Chivu, Cristian Chivu, tricoul nerazzurro e și al tău.
Chivu, Chivu, Cristian Chivu, Inter este casa ta.
Odată nerazzurro, pentru totdeauna nerazzurro
Ai purtat aceste culori ca jucător,
Le-ai onorat ca un campion.
Și astăzi le aperi ca antrenor
Dar mai presus de orice rol Cristian, ești unul de-al nostru
Mulțumesc, Cristian, cu dragoste din partea familiei nerazzurra.