Fanii lui Inter i-au dedicat o melodie lui Cristi Chivu! Piesa a devenit virală pe TikTok. Video

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este antrenorul momentului în Italia și este extrem de apreciat de toată lumea la Inter, de la jucători, conducători la fani. aceștia din urmă i-au creat inclusiv o melodie specială, care a adunat peste 20.000 de aprecieri și peste 800 de comentarii pozitive.

Fanii lui Inter i-au dedicat o melodie lui Cristi Chivu. A ajuns virală pe Tik Tok

Chivu a scris istorie ca jucător pentru Inter, iar acum scrie istorie ca și antrenor. Jucătorul Chivu a câștigat trei titluri în Serie A cu Inter în perioada 2007 – 2014, precum și două Cupe ale Italiei și o Ligă a Campionilor. Acum, antrenorul Chivu a reușit eventul în primul an pe banca tehnică a lui Inter, în timp ce în acest sezon este pe locul secund în clasament, la un punct de liderul Lazio.

ADVERTISEMENT

Acum, fanii lui Inter i-au dedicat o melodie lui Cristi Chivu, melodie care a devenit rapid virală. Cel mai probabil melodia este făcută cu Inteligență Artificială de utilizatorul Vanesa Ama La Inter de pe Tik Tok. Iată mai jos versurile acestei melodii, evident cu traducerea făcută din limba italiană în limba română:



O iubire care nu se va schimba.

Din teren pe bancă, credința ta nerazzurra

Cristian, mereu și pentru totdeauna.

ADVERTISEMENT



Ai luptat pentru aceste culori cu curaj și loialitate.

Ai cunoscut durerea, dar nu ai renunțat niciodată

Cu casca pe cap, te-ai întors mai puternic ca niciodată.

6 ianuarie va rămâne în amintirile noastre

Dar nu ți-a șters niciodată istoria

Pentru că cei care poartă Inter în inimile lor

Nu renunță la nimic, nu cunosc frica.

ADVERTISEMENT

„Cristian Chivu, ești unul de-ai noștri Nerazzurro pentru totdeauna, știi și tu asta”

Cristian Chivu, ești unul de-ai noștri

Nerazzurro pentru totdeauna, știi și tu asta.

Te iubim, te susținem, oriunde te duci, vom fi acolo.

Cristian Chivu, ridică mâinile, această iubire nu va avea niciodată limite.

Pe bancă sau la mijlocul terenului

Chivu, îți vom cânta numele.

ADVERTISEMENT

2010, o noapte de neuitat

Tripla și trofee de câștigat.

Ai făcut istorie purtând tricoul nerazzurro

Tripla va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră

Campionii Italiei, ai Europei și Cupei Italiei.

Nimeni nu se poate atinge de legenda ta.

Ca jucător, ai scris pagini de onoare

Și astăzi ești încă aici, în inimile noastre

Trei trofee, o poveste, o mare iubire

Cristian Chivu, ești în inimile noastre.

De la Triplă pe bancă, mereu Inter, casa ta, viața ta

Și sezonul trecut ne-ai făcut să visăm

Cu Interul nostru ai reușit să triumfăm.

Două trofee mărețe, încă o pagină de glorie

Un nou capitol în istoria noastră.

De la Triplă ca jucător la Dublă ca antrenor

Ți-ai arătat încă o dată valoarea.

Cu negru și albastru în inimă Cristian Chivu, ești mândria și dragostea noastră

De la Triplă la Dublă, ce sentiment minunat

Chivu, ai intrat în inimile noastre.

Jucător, acum antrenor

Ești și vei fi mereu un nerazzurro în inimile noastre.

ADVERTISEMENT

„Ai purtat aceste culori cu mândrie. Și astăzi le aperi cu aceeași pasiune și dedicare”

Nu ai fost niciodată oricine

Pentru noi, rămâi ceva măreț.

Ai purtat aceste culori cu mândrie

Și astăzi le aperi cu aceeași pasiune și dedicare.

Noi, fanii, suntem aici să-ți cântăm numele

Nu vom înceta să strigăm

Pentru că Inter e casa ta, știm asta.

Din România la Milano

Ți-ai găsit o familie, un popor italian

Cu negru și albastru în inimă

Ai câștigat iubirea noastră veșnică.

Să nu uităm campionul care ai fost

Pe calea care te-a adus înapoi aici

Astăzi, ești antrenorul Interului nostru

Și suntem mândri să te avem aici.

Chivu, Chivu, Cristian Chivu, tricoul nerazzurro e și al tău.

Chivu, Chivu, Cristian Chivu, Inter este casa ta.

Odată nerazzurro, pentru totdeauna nerazzurro

Ai purtat aceste culori ca jucător,

Le-ai onorat ca un campion.

Și astăzi le aperi ca antrenor

Dar mai presus de orice rol Cristian, ești unul de-al nostru

Mulțumesc, Cristian, cu dragoste din partea familiei nerazzurra.