Sport

Fanii lui Inter îi cer demisia lui Chivu după eșecul cu AC Milan: „Ți s-a terminat timpul!”. Banner devastator la adresa jucătorilor. Foto

Dragoș Petrescu
01.11.2026 | 13:59
Fanii lui Inter ii cer demisia lui Chivu dupa esecul cu AC Milan Ti sa terminat timpul Banner devastator la adresa jucatorilor Foto
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Probleme mari pentru Chivu la Inter, după eșecul suferit în Derby Della Madonnina cu Milan (1-3) // FOTO: hepta.ro
Haos la Inter după înfrângerea cu AC Milan! Mesaj dur afișat de ultrași pentru jucătorii lui Chivu, iar antrenorul român a fost contestat de fani.
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Cristi Chivu are parte de un început de noiembrie tensionat la Inter, după înfrângerea suferită în fața rivalei AC Milan, scor 1-3, în Derby della Madonnina. Rezultatul i-a înfuriat pe suporterii nerazzurrilor, iar nemulțumirea acestora s-a manifestat atât printr-un banner extrem de dur afișat de galeria Curva Nord, cât și prin mesaje critice la adresa antrenorului român, căruia unii fani i-au cerut demisia pe rețelele sociale.

Eșecul de pe San Siro a fost cu atât mai greu de digerat pentru suporteri cu cât Inter a fost condusă cu 2-0 încă din primele zece minute. Însă, dincolo de prestația echipei, un alt detaliu a amplificat furia galeriei: fotbaliștii nu au mers în fața suporterilor pentru a-i saluta după fluierul final. Prin urmare, în noaptea de după derby, membrii Curva Nord au afișat un banner cu un mesaj fără echivoc pentru jucătorii lui Cristi Chivu: „Un derby pierdut fără să jucați. Nici măcar n-ați avut curajul să ne salutați”.

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A doua parte a mesajului a fost, de altfel, la fel de importantă precum reproșul legat de prestația din teren. Galeria a considerat că jucătorii aveau obligația să dea explicații suporterilor care i-au încurajat pe parcursul întâlnirii, chiar și după o înfrângere atât de dureroasă. Ulterior, acest mesaj a fost preluat de publicații italiene precum FCInter1908 și Sport Mediaset .

Cristi Chivu, contestat pe rețelele sociale! Unii suporteri i-au cerut demisia

Nici antrenorul român nu a scăpat de furia fanilor. După eșecul cu AC Milan, pe rețelele de socializare au apărut reacții vehemente la adresa lui Cristi Chivu, iar unii suporteri au ajuns să îi ceară plecarea de la conducerea echipei. Nemulțumirile au vizat în special modul în care Inter a abordat derby-ul, alegerile tactice și incapacitatea formației de a reveni după începutul dezastruos. Pentru o parte dintre fani, înfrângerea în fața marii rivale a fost suficientă pentru a pune sub semnul întrebării munca tehnicianului român.

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Gata cu Martinez în poartă. Gata cu Barella pe teren. Gata cu Chivu ca antrenor”, „Îmi pare rău, dar Chivu nu poate face astfel de experimente într-un meci atât de important. Atitudinea trebuie să o impună antrenorul, nu eu!”, „Suntem o echipă fără sens. Atacăm mult, dar nu înscriem, asta în timp ce adversarii ne dau trei goluri din trei acțiuni. Chivu, ți s-a terminat timpul”, „O mare dezamăgire Chivu astăzi, nu m-aș fi așteptat niciodată la asta, nu știu ce ți s-a întâmplat în ultima vreme, dar ai dispărut de câteva săptămâni”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de suporteri pe social media, conform virgilio.it.

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Este important de precizat că solicitările de demisie au apărut în comentariile și reacțiile unor suporteri din mediul online. Bannerul afișat de Curva Nord a fost adresat în mod direct jucătorilor și nu conținea o cerere explicită ca Chivu să plece de la Inter.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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