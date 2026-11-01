Fanii lui Inter îi cer demisia lui Chivu după eșecul cu AC Milan: „Ți s-a terminat timpul!”. Banner devastator la adresa jucătorilor. Foto

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Cristi Chivu are parte de un început de noiembrie tensionat la Inter, după înfrângerea suferită în fața rivalei , scor 1-3, în Derby della Madonnina. Rezultatul i-a înfuriat pe suporterii nerazzurrilor, iar nemulțumirea acestora s-a manifestat atât printr-un banner extrem de dur afișat de galeria Curva Nord, cât și prin mesaje critice la adresa antrenorului român, căruia unii fani i-au cerut demisia pe rețelele sociale.

Banner devastator afișat de galeria lui Inter după înfrângerea cu AC Milan

Eșecul de pe San Siro a fost cu atât mai greu de digerat pentru suporteri cu cât Inter a fost condusă cu 2-0 încă din primele zece minute. Însă, dincolo de prestația echipei, un alt detaliu a amplificat furia galeriei: fotbaliștii nu au mers în fața suporterilor pentru a-i saluta după fluierul final. Prin urmare, în noaptea de după derby, membrii Curva Nord au afișat un banner cu un mesaj fără echivoc pentru jucătorii lui Cristi Chivu: „Un derby pierdut fără să jucați. Nici măcar n-ați avut curajul să ne salutați”.

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A doua parte a mesajului a fost, de altfel, la fel de importantă precum reproșul legat de prestația din teren. Galeria a considerat că jucătorii aveau obligația să dea explicații suporterilor care i-au încurajat pe parcursul întâlnirii, chiar și după o înfrângere atât de dureroasă. Ulterior, acest mesaj a fost preluat de publicații italiene precum FCInter1908 și Sport Mediaset .

#Inter, ecco lo striscione della #CurvaNord post sconfitta contro il #Milan. 📸 @GuarroPas #Inter360 | #FCIM https://t.co/tiIQxR6Iiv — Inter360° CDS (@Inter360CDS)

Cristi Chivu, contestat pe rețelele sociale! Unii suporteri i-au cerut demisia

Nici antrenorul român nu a scăpat de furia fanilor. După eșecul cu AC Milan, pe rețelele de socializare au apărut reacții vehemente la adresa lui , iar unii suporteri au ajuns să îi ceară plecarea de la conducerea echipei. Nemulțumirile au vizat în special modul în care Inter a abordat derby-ul, alegerile tactice și incapacitatea formației de a reveni după începutul dezastruos. Pentru o parte dintre fani, înfrângerea în fața marii rivale a fost suficientă pentru a pune sub semnul întrebării munca tehnicianului român.

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„Gata cu Martinez în poartă. Gata cu Barella pe teren. Gata cu Chivu ca antrenor”, „Îmi pare rău, dar Chivu nu poate face astfel de experimente într-un meci atât de important. Atitudinea trebuie să o impună antrenorul, nu eu!”, „Suntem o echipă fără sens. Atacăm mult, dar nu înscriem, asta în timp ce adversarii ne dau trei goluri din trei acțiuni. Chivu, ți s-a terminat timpul”, „O mare dezamăgire Chivu astăzi, nu m-aș fi așteptat niciodată la asta, nu știu ce ți s-a întâmplat în ultima vreme, dar ai dispărut de câteva săptămâni”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de suporteri pe social media, conform .

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Este important de precizat că solicitările de demisie au apărut în comentariile și reacțiile unor suporteri din mediul online. Bannerul afișat de Curva Nord a fost adresat în mod direct jucătorilor și nu conținea o cerere explicită ca Chivu să plece de la Inter.