Fanii Interului n-au avut milă de Chivu după al 4-lea meci consecutiv fără victorie: „Ne-am săturat! Vrem pe cineva capabil”

ADVERTISEMENT

, într-un duel al rundei cu numărul #30 din Serie A. Astfel, echipa lui Chivu a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, iar avansul liniștitor pe care îl avea în urmă cu câteva săptămâni în fruntea clasamentului din Italia s-a diminuat în acest moment la numai șase lungimi. La finalul partidei, fanii „nerazzurrilor” și-au exprimat public nemulțumirea pe rețelele de socializare, iar principalul arătat cu degetul a fost tehnicianul român.

Cristi Chivu, luat în colimator de fanii lui Inter după remiza cu Fiorentina

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani al grupării milaneze nu a fost prezent pe banca tehnică la meciul de pe Artemio Franchi, el fiind suspendat după eliminarea pe care a suferit-o în runda precedentă din Serie A, la partida cu Atalanta, o dispută pe care Inter a terminat-o, de asemenea, la egalitate, tot 1-1. , dar chiar și așa, fanii grupării de pe Giuseppe Meazza tot au ținut să-l taxeze pe antrenorul român.

ADVERTISEMENT

Imediat după terminarea partidei, suporterii „nerazzurrilor” au scris mesaje apăsătoare pe rețelele de socializare, cu trimitere directă la tehnicianul echipei: „Revoluția trebuie făcută pornind de la Chivu, trebuie adus un antrenor capabil (cu tot respectul)”, „Cred că Don Chivu ar trebui să fie demis. Gata, ne-am săturat”, „Nu mai jucăm în Liga Campionilor, deci ar trebui să ne putem concentra la campionat…ce se întâmplă mister Chivu?”.

De asemenea, unii fani l-au criticat pe compatriotul nostru deoarece le-a dat jucătorilor săi două zile libere după meciul cu Atalanta, fiind de părere că fotbaliștii Interului și-au pierdut din concentrare, iar acest lucru s-a văzut în duelul de la Florența: „Poate de data asta nu îi mai lasă să stea acasă și îi cheamă la antrenament”.

ADVERTISEMENT

Se încinge lupta la titlu în Italia! Inter mai are doar 6 puncte avans în fruntea clasamentului

În urma rezultatului înregistrat pe Artemio Franchi, vicecampioana Italiei și a Europei a ajuns la borna cu numărul 69 în Serie A, iar în acest moment, avansul față de marea rivală AC Milan, ocupanta locului secund, a ajuns să măsoare doar șase lungimi. Ba mai mult, campioana en-titre Napoli pare să vină tare din urmă. Echipa lui Conte completează podiumul, cu 62 de puncte.

ADVERTISEMENT

Pauza provocată de meciurile echipelor naționale îi poate prinde bine lui Chivu. Următorul meci al celor de la Inter în Serie A va fi abia pe 5 aprilie, însă va fi un test extrem de dificil. „Nerazzurrii” vor da piept pe teren propriu cu AS Roma, o echipă care are mare nevoie de victorie pentru a reveni pe un loc de Champions League.