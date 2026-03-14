Fanii lui Inter, val de critici după 1-1 cu Atalanta: „Este tot mai evident că antrenorul Chivu nu este potrivit să rămână”

ADVERTISEMENT

Inter – Atalanta, din etapa a 29-a din Seria A, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul în minutul 26, prin Pio Esposito, ca mai apoi Nikola Krstovic, în minutul 83, să stabilească rezultatul final. , iar fanii l-au taxat după remiza din Seria A.

Fanii lui Inter, val de critici la adresa lui Chivu după 1-1 cu Atalanta

La scurt timp după fluierul final din Inter – Atalanta, fanii gazdelor au criticat dur schimbările efectuate de Cristi Chivu. Suporterii nerazzurrilor sunt de părere că antrenorul român nu ar trebui să continue pe banca tehnică. Această reacție vine și în contextul în care echipa din Milano a fost eliminată de Bodo/Glimt din UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

„Cu adevărat incredibil, trebuie să-i mulțumim bordurii pentru aceste puncte pierdute. Chivu a intrat oficial în centrifugă. Ne pregătim să o dăm și pe asta de gard”, sau: „Nu am văzut niciodată în viața mea schimbări mai «chirurgicale», dar în sens negativ, decât cele făcute de Chivu astăzi”, au scris fanii .

Suporterii au făcut și o paralelă cu sezonul trecut: „Cu fiecare meci care trece devine tot mai evident că Chivu nu este potrivit să rămână. Chiar și cu avantajul din clasament, Milan este favorită la Scudetto. Mentalitatea echipei s-a dus de râpă. Chivu a reușit să aibă un sezon chiar mai umilitor decât 24/25. Impresionant”.

ADVERTISEMENT

Gianluca Manganiello, făcut praf după Inter – Atalanta

Nici Gianluca Manganiello nu a scăpat după . Fanii au criticat deciziile luate de „centralul” italian la căderea lui Dumfries, dar și când Frattesi a fost lovit în careul advers. În ciuda acestui rezultat, Cristi Chivu este în continuarea principalul favorit la titlu, distanța de AC Milan fiind de 8 puncte.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să-l apăr prea mult pe Cristian Chivu, dar nu e vina lui că Marcus Thuram a ratat acel unu la unu. Și, vă rog, în momente ca acestea cel mai important e să câștigi mai întâi, dar arbitrul a stricat totul. Chiar dacă el a considerat că Denzel Dumfries a căzut prea ușor, atunci Davide Frattesi a fost lovit de Giorgio Scalvini în careu — cum ar putea fi asta considerat prea ușor?”, a mai scris un suporter în apărarea lui Cristi Chivu.