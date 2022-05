Fanii lui Kylian Mbappe au aflat unde va juca starul lui PSG din sezonul următor! Fotografia care a făcut „lumină”

Paris Saint-Germain , după remiza cu Lens de pe Parc des Princes (scor 1-1). Cel mai bun marcator al clubului, Kylian Mbappe, este totodată și cel mai bun marcator din campionat, însă PSG ar putea să-l piardă pe francez în următoarea perioadă de transferuri.

Ce fotografie au văzut fanii lui Kylian Mbappe care a prevestit plecarea sa de la PSG

Fanii lui Kylian Mbappe sunt convinși că atacantul va pleca la , după ce-au văzut numele său etichetat într-o fotografie pe Instagram cu niște lucruri împachetate.

Poza cu numele francezului etichetat a apărut într-un story de-al prietenului său artist, Ora Ito, care a lăsat să se înțeleagă faptul că vedeta de la PSG își face deja bagajele.

Jucătorul de 23 de ani își va încheia contractul cu la finalul sezonului, putând astfel să se transfere gratuit la o altă echipă.

Real Madrid este de multă vreme principalul „candidat” la semnarea lui Mbappe, a cărui transfer pare din ce în ce mai sigur că va fi pe Santiago Bernabeu.

Câți bani îi va oferi Real Madrid lui Kylian Mbappe

Potrivit The Sun, în ianuarie s-a raportat că cel mai bun marcator din Ligue 1, Kylian Mbappe, a convenit un contract de 950.000 de euro pe săptămână cu liderii fotbalului spaniol.

Mbappe a dat de înțeles și el că va pleca de la PSG la finalul contractului. În toamna lui 2021, a vorbit despre dorința sa de a părăsi clubul, declarând pentru RMC:

„Acest club mi-a oferit multe, am fost mereu fericit în cei patru ani pe care i-am avut aici și încă sunt. Am spus-o suficient de devreme pentru ca clubul să poată reacționa.

Am vrut ca toată lumea să iasă mai puternică din asta, să plecăm mână în mână, să facem o înțelegere bună și am respectat asta. Am spus: ‘Dacă nu vreți să plec, voi rămâne’ ”.

Kylian Mbappe a avut un sezon strălucit la PSG. El a marcat 35 de goluri în 43 de meciuri în toate competițiile până acum, dintre care 24 de goluri sunt cele din Ligue 1. De asemenea, el a oferit și 15 pase decisive în cadrul campionatului francez.