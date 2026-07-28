Fanii lui Levski, furioși după ce Universitatea Craiova le-a anulat biletele de pe „Oblemenco”: „Este discriminare, o nebunie totală!”

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Decizia Universității Craiova de a anula biletele cumpărate de suporterii lui Levski Sofia în sectoarele rezervate gazdelor a stârnit un val de reacții în Bulgaria. Anunțul clubului oltean, redistribuit și pe pagina oficială a formației din Sofia, a strâns sute de comentarii din partea fanilor adversarei de miercuri seară, mulți dintre aceștia contestând măsura și considerând că dreptul lor de a asista la meci este încălcat.

Fanii lui Levski au luat foc după comunicatul Universității Craiova: „Este discriminare!“

, cu Borac Banja Luka, iar formația din Sofia nu are dreptul să beneficieze de sprijinul unei galerii la returul de pe stadionul „Ion Oblemenco”. În ciuda interdicției, o parte dintre fanii lui Levski au încercat să ajungă la Craiova și au cumpărat bilete în sectoarele destinate suporterilor olteni. Potrivit informațiilor FANATIK, , toate acestea urmând să fie anulate înaintea meciului, după cum a transmis oficial și Universitatea Craiova.

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Comunicatul Universității Craiova a fost preluat și distribuit de Levski pe pagina oficială de Facebook, iar reacțiile fanilor bulgari nu au întârziat să apară. Peste 200 de comentarii au fost postate de suporteri care și-au exprimat nemulțumirea față de măsura luată de clubul din Bănie.

O parte dintre fanii lui Levski au considerat că decizia este una discriminatorie și au contestat faptul că persoane care și-au cumpărat bilete printr-o platformă oficială nu ar mai putea avea acces la stadion: „Aceasta este discriminare. Sunt bulgar și am un bilet cumpărat de pe site-ul oficial al acelor oameni. Ei mi l-au vândut, nu clubul Levski. Pe ce motiv, dacă nu am articole sau simboluri ale lui Levski, nu mă vor lăsa să intru?”

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Alți fani au pus problema libertății de circulație în Uniunea Europeană și au susținut că simpla naționalitate nu ar trebui să fie un criteriu pentru interzicerea accesului: „Ce legătură are clubul Levski cu persoanele care călătoresc liber și cu fanii care vor să vadă meciul în România? Nu spun că este neapărat corect, dar trăim în state membre UE și fiecare poate merge unde vrea, atât timp cât nu deranjează alte persoane“.

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Unii suporteri s-au temut, însă, chiar și de sancțiuni pentru Levski

Nu toți fanii bulgari au criticat decizia Craiovei. Au existat și comentarii în care suporterii lui Levski au făcut apel la responsabilitate și au avertizat asupra posibilelor consecințe din partea UEFA.

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„Gândiți-vă la consecințele care pot fi impuse clubului. UEFA ne va pedepsi fără să clipească. Vă dați seama că din cauza acestor 100-200-300 de persoane care vor merge acolo, apoi mii de oameni nu vor putea susține echipa?”, a transmis un fan.

Au existat și reacții ironice sau mult mai virulente la adresa clubului oltean. Un suporter a întrebat, într-un ton sarcastic: „Dacă sunt bulgar și locuiesc în Craiova, nu am voie să cumpăr un bilet și să merg la o toaletă publică? De ce, cine interzice asta?”

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Mobilizare totală în Bănie! Mii de suporteri olteni și-au asigurat deja locul la meciul cu Levski

Până luni seară, clubul a vândut aproximativ 8.000 de bilete, cifră în care sunt incluse și pachetele comercializate pentru partidele cu Levski și Petrolul. Fanii s-au grăbit să ajungă la casele de bilete pentru a fi siguri că își vor asigura un loc la unul dintre cele mai importante meciuri ale verii. În ultimele două zile, ritmul vânzărilor a fost unul chiar foarte bun, fiind comercializate aproximativ 1.500 de bilete pe zi.

În plus, , iar toți abonații au acces la partida cu formația bulgară pe baza abonamentului. Asta înseamnă că, în acest moment, campioana României are deja asigurată prezența a aproximativ 19.000 de spectatori la partida cu Levski Sofia. Conducerea clubului este însă convinsă că până la ora fluierului de start în tribune vor putea fi 25.000 de suporteri.