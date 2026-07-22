Fanii lui Levski Sofia, show în pauza meciului cu Universitatea Craiova! Cum au sărbătorit în tribune. Video

Universitatea Craiova speră să obţină calificarea în turul trei preliminar din Champions League, acolo unde ar putea da peste Omonia Nicosia sau Kairat Almaty. Dar până atunci, campioana României trebuie să treacă de Levski Sofia.
Bulgarii au început mai bine „dubla” şi au deschis scorul în minutul 8 al meciului cu oltenii. Dimitrov a marcat după o greşeală a lui Rus şi Baiaram. Iar după 45 de minute, Levski Sofia a intrat cu avantaj la pauză.
În tribunele stadionului din Sofia au fost prezenţi aproximativ 17.000 de fani, care au sărbătorit în pauza meciului cu valuri mexicane. Fiindcă era seară, bulgarii au făcut valurile cu lumina de la telefoane aprinsă, aşa cum se vede şi pe imaginile surprinse de reporterii FANATIK prezenţi la meci.
Returul dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia va avea loc miercurea viitoare, pe data de 29 iulie, de la ora 20:30. Oltenii speră să tranşeze calificarea în „vulcanul” de pe Ion Oblemenco, unde aşteaptă 30.000 de suporteri.
Dacă va reuşi calificarea în turul trei preliminar, Universitatea Craiova va întâlni în turul trei învingătoarea duelului dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almaty, echipă care a evoluat în faza principală din Champions League în sezonul trecut.