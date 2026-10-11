Fanii lui Liverpool nu au menajat-o deloc pe Manchester City la derby-ul din Premier League! Ce au scris „cormoranii” pe bannere. Video

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Derby-ul dintre Liverpool și Manchester City, atracția principala din acest weekend în , a oferit câteva momente tensionate încă dinainte ca meciul să înceapă. Suporterii de pe Anfield au reacționat dur la adresa rivalei, referindu-se, bineînțeles, la bine cunoscutul scandal financiar în care „cetățenii” sunt anchetați. Bannerele cu mesaje ostentative, injuriile la adresa fanilor și numeroasele ironii din mediul online au reprezentat modul ostil prin care „cormoranii” și-au întâmpinat adversarii.

Fanii lui Liverpool, mesaje acide la adresa lui Manchester City la marele derby din Premier League!

Suporterii lui Liverpool au pregătit mai multe bannere prin care au ironizat-o pe Manchester City, iar unele dintre mesaje au atras imediat atenția. Unul dintre cele mai dure a fost „A generation of supporters cheated” (n.r – „O generație de suporteri a fost înșelată”), o trimitere directă la acuzațiile financiare pentru care clubul din Manchester a fost găsit vinovat. Mesajul face referire și la impactul pe care presupusele nereguli l-ar fi avut asupra luptei pentru trofee în fotbalul englez.

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Nici jocurile de cuvinte inspirate din muzica trupei Oasis nu au lipsit. Un suporter al „cormoranilor” a afișat mesajul „All of your stars are fading away” (n.r – „Toate stelele voastre se sting”), inspirat din versurile piesei „Stop Crying Your Heart Out”, lansată de celebra formație din Manchester în anul 2002. Un alt banner a avut inscripția „Look back in anger, Shamchester”, o ironie la adresa rivalei, prin care fanii au combinat titlul unei alte melodii Oasis cu o poreclă batjocoritoare pentru Manchester City.

Mai multe astfel de bannere au fost afișate în interiorul stadionului, în timp ce în apropierea arenei au putut fi văzute și tricouri sau steaguri cu mesajul „Cheats” (n.r – „Trișori”). Atmosfera ostilă s-a făcut simțită și pe teren, mai exact încă de la încălzire, când jucătorii lui Enzo Maresca au fost întâmpinați cu un cor puternic de huiduieli. Fluierăturile au continuat și după startul partidei, fanii lui Liverpool reacționând de fiecare dată când adversarii aveau mingea.

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Suporterii lui Manchester City au răspuns ironiilor de pe Anfield! Ce s-a întâmplat înaintea fluierului de start

Nici fanii lui Manchester City nu au rămas fără replică. Suporterii echipei oaspete au readus în actualitate o veche tradiție de pe vremea stadionului Maine Road și au venit pe Anfield cu banane gonflabile, un element care a atras atenția în tribuna rezervată vizitatorilor. A fost modul lor de a contribui la spectacolul din tribune, în ciuda mesajelor ostile venite din partea gazdelor.

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Fans of Manchester City and Liverpool are making their feelings clear at Anfield 🗣💬 https://t.co/MXPqOo7qHT — Match of the Day (@BBCMOTD)

Tensiunea a fost resimțită inclusiv în momentul sosirii echipei din Manchester. Potrivit The Sun, autocarul lui City a evitat zona principală în care se aflau suporterii lui Liverpool și a folosit un traseu ocolitor pentru a ajunge la stadion. Măsurile de securitate au fost sporite, în condițiile în care partida reprezenta primul test important pentru „cetățeni” în deplasare, după verdictul comisiei independente.

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The Manchester City bus didn’t travel the conventional route to Anfield and therefore did not receive the full wrath of the Liverpool fans gathered on the usual route. https://t.co/360HCUy5mS — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)

formulate în dosarul privind încălcarea regulamentului financiar al Premier League, însă clubul și-a susținut în continuare nevinovăția și a făcut apel. Verdictul final nu a fost încă stabilit, iar eventualele sancțiuni urmează să depindă de rezultatul acestei proceduri. Până atunci, însă, echipa din Manchester a avut parte de o primire extrem de ostilă pe Anfield, unde fanii lui Liverpool au transformat derby-ul într-o adevărată demonstrație de ironie la adresa rivalei.