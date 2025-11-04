Sport

Fanii lui Liverpool nu uită și nu iartă! Primire de coșmar pentru Alexander-Arnold la revenirea în orașul natal pentru meciul de Champions League. Video

Fanii lui Liverpool nu au uitat faptul că Alexander-Arnold a părăsit echipa în această vară. Ce au făcut suporterii „cormoranilor” cu muralul dedicat fundașului lateral.
Iulian Stoica
04.11.2025 | 16:45
Fanii lui Liverpool nu uita si nu iarta Primire de cosmar pentru AlexanderArnold la revenirea in orasul natal pentru meciul de Champions League Video
Tabloul mural cu Alexander-Arnold, vandalizat înainte de Liverpool - Real Madrid. Sursă foto: Colaj Fanatik
Alexander-Arnold va reveni pe „Anfield” după ce a părăsit-o pe Liverpool în această vară, iar fanii nu au uitat modul în care fundașul a „trădat” formația. Ce gest uluitor au făcut suporterii „cormoranilor” înainte de meciul cu Real Madrid

Muralul lui Alexander-Arnold, vandalizat înainte de Liverpool – Real Madrid

Liverpool – Real Madrid este capul de afiș al etapei cu numărul 4 din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Duelul este unul de maxim interes, iar arbitrul român Istfan Kovacs se va afla la centru.

Duelul are o însemnătate aparte pentru fanii „cormoranilor”. Trent Alexander-Arnold a părăsit-o pe Liverpool în această vară și a semnat cu Real Madrid, iar suporterii formației de pe Anfield încă se simt trădați.

Drept răzbunare, în noaptea de dinaintea duelului, suporterii au vandalizat muralul dedicat lui Alexander-Arnold din Liverpool. Dacă inițial mesajul era „sunt doar un copil din Liverpool a cărui vis a devenit realitate”, fanii au scris pe zid și „adio, șobolanule”.

Autoritățile din Liverpool au luat repede măsuri, iar muralul dedicat lui Trent Alexander-Arnold a fost curățat. În schimb, fundașul lateral va fi cu siguranță huiduit de o parte din suporterii prezenți pe Anfield.

Liverpool – Real Madrid, duel cât o finală în „Faza Ligii”

Partida dintre Liverpool și Real Madrid este fără doar și poate una extrem de interesantă pentru suporterii de pretutindeni. Cele două forțe europene se întâlnesc pentru al 5-lea sezon consecutiv în Champions League.

Din 2018 încoace formațiile au dat nu mai puțin de două finale de Champions League, ambele adjudecate de Real Madrid. Fanii lui Liverpool își doresc ca să învingă și de această dată în „Faza Ligii”, așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
