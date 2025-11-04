Fanii lui Liverpool nu uită și nu iartă! Primire de coșmar pentru Alexander-Arnold la revenirea în orașul natal pentru meciul de Champions League. Video

ADVERTISEMENT

Alexander-Arnold va reveni pe „Anfield” după ce a părăsit-o pe Liverpool în această vară, iar fanii nu au uitat modul în care fundașul a „trădat” formația. Ce gest uluitor au făcut suporterii „cormoranilor” înainte de meciul cu Real Madrid

Muralul lui Alexander-Arnold, vandalizat înainte de Liverpool – Real Madrid

Liverpool – Real Madrid este capul de afiș al etapei cu numărul 4 din „Faza Ligii” UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Duelul are o însemnătate aparte pentru fanii „cormoranilor”. , iar suporterii formației de pe Anfield încă se simt trădați.

Drept răzbunare, în noaptea de dinaintea duelului, suporterii au vandalizat muralul dedicat lui Alexander-Arnold din Liverpool. Dacă inițial mesajul era „sunt doar un copil din Liverpool a cărui vis a devenit realitate”, fanii au scris pe zid și „adio, șobolanule”.

ADVERTISEMENT

Autoritățile din Liverpool au luat repede măsuri, iar muralul dedicat lui Trent Alexander-Arnold a fost curățat. În schimb, fundașul lateral va fi cu siguranță huiduit de o parte din suporterii prezenți pe Anfield.

ADVERTISEMENT

The Trent Alexander-Arnold mural on Sybil Road, near Anfield, has been defaced ahead of the Real Madrid defender’s return tonight. Workmen currently in the process of cleaning it off, via . — Paul Gorst (@ptgorst)

Liverpool – Real Madrid, duel cât o finală în „Faza Ligii”

Partida dintre Liverpool și Real Madrid este fără doar și poate una extrem de interesantă pentru suporterii de pretutindeni. Cele două forțe europene se întâlnesc pentru al 5-lea sezon consecutiv în Champions League.

Din 2018 încoace formațiile au dat nu mai puțin de două finale de Champions League, ambele adjudecate de Real Madrid. Fanii lui Liverpool își doresc ca să învingă și de această dată în „Faza Ligii”, așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut.