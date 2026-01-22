Sport

Fanii lui Manchester City primesc despăgubiri de la fotbaliști după umilința cu Bodo/Glimt din Champions League!

Vedetele de la Manchester City încearcă să își spele în fața propriilor fani rușinea trăită cu Bodo/Glimt în Champions League! Gestul anunțat de „cetățeni”
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.01.2026 | 07:50
Fanii lui Manchester City primesc despagubiri de la fotbalisti dupa umilinta cu BodoGlimt din Champions League
Imagine din meciul Bodo/Glimt - Manchester City din Champions League. Sursă: Hepta
În mod extrem de surprinzător, Manchester City a pierdut marți seară în deplasare cu Bodo/Glimt, scor 1-3, în cadrul etapei cu numărul 7 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League.

Vedetele de la Manchester City le dau înapoi fanilor banii de bilete după înfrângerea șocantă din Champions League în fața lui Bodo/Glimt

Această înfrângere a fost catalogată chiar drept o umilință pentru „cetățeni” de către presa din Anglia. Pe bună dreptate, având în vedere că există o diferență colosală în ceea ce privește valorile totale de piață ale celor două echipe. De asemenea, vedetele lui Pep Guardiola încasează salarii astronomice în comparație cu jucătorii echipei din Norvegia.

În mod evident, fanii lui City nu au digerat deloc bine acest eșec, în special cei care au făcut deplasarea în apropierea Cercului Polar de Nord, fiind nevoiți bineînțeles să îndure un frig năprasnic în acest context. Astfel, fotbaliștii formației din Premier League își doresc să le mai aline suporterilor această supărare, iar în acest sens au anunțat deja o acțiune concretă.

Potrivit Sky Sports, starurile lui Guardiola au decis să le ofere despăgubiri financiare fanilor care au fost prezenți pe stadion la meciul cu Bodo/Glimt. Astfel, urmează ca respectivii să își primească înapoi banii cheltuiți pentru achiziționarea biletelor la această partidă.

Cum a încercat Pep Guardiola să justifice această înfrângere

Antrenorul lui City a vorbit în mod special la finalul meciului despre faptul că s-a confruntat cu anumite probleme de lot înaintea duelului cu Bodo/Glimt:

„Avem senzația că multe lucruri merg prost la nivel de detalii și că trebuie să schimbăm acest lucru, dar jucătorii sunt aici, există și trebuie să construim pe baza lor. Nu sunt de acord. Nu l-am avut nici pe Jeremy Doku, nici pe Savinho, nici aripi în adevăratul sens al cuvântului, iar în alte compartimente ne-au lipsit mulți jucători importanți, care, de regulă, ne dau mai multă constanță. Totuși, nu am avut senzația că astăzi echipa nu a fost prezentă.

Ei sunt foarte bine organizați, te obligă să joci spre exterior și noi nu am avut jucători capabili să câștige dueluri unu contra unu și să creeze acele momente care deschid spații în spatele apărării. Per total, sunt o echipă foarte bună, așa că merită felicitări.

Evident, am pierdut. Știu cât de puternici sunt. Semifinala lor din Europa League de anul trecut îmi este încă proaspătă în minte. Iar noi am ajuns într-un punct în care, pe anumite posturi, ne-au lipsit jucători care să aducă stabilitate și continuitate”. 

