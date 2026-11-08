Fanii lui Manchester United nu mai rezistă! Mesaj dur afișat cu Aston Villa: ultimatum pentru patroni. Video

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Manchester United traversează un nou moment extrem de dificil, iar nemulțumirea suporterilor a devenit imposibil de ignorat. , de pe Old Trafford, fanii „diavolilor roșii” au transmis un mesaj extrem de dur conducerii clubului, prin intermediul unui banner contondent afișat în tribune.

Fanii lui Manchester United au cerut schimbarea conducerii clubului la meciul cu Aston Villa!

„We don’t want a new stadium, we want new owners!” („Nu vrem un stadion nou, vrem proprietari noi!”) a fost mesajul afișat pe Old Trafford în momentul în care jucătorii celor două echipe și-au făcut apariția pe gazon. Astfel, suporterii au exprimat clar faptul că sunt nemulțumiți de modul în care este administrat clubul și cer plecarea actualilor conducători, familia Glazer și Sir Jim Ratcliffe.

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Nemulțumirea nu este însă una de moment. Familia Glazer este contestată de o mare parte a fanilor încă din 2005, anul în care a preluat clubul, iar venirea lui Sir Jim Ratcliffe, în 2024, nu a reușit să schimbe percepția suporterilor. Din contră, omul de afaceri britanic a devenit și el o țintă a protestelor, după ce a implementat mai multe măsuri de reducere a cheltuielilor.

The Manchester United supporters are making their feelings known 🎥 https://t.co/3YTVra3Ol0 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)

Proprietarii lui United vor stadion nou, dar echipa se bate la retrogradare!

Printre deciziile care au provocat furia fanilor s-au numărat majorarea prețurilor biletelor, concedierile din cadrul clubului și eliminarea unor facilități pentru angajați. Suporterii consideră că se îndepărtează tot mai mult de valorile care au consacrat-o și că interesele comerciale și financiare au ajuns să primeze în fața performanței sportive.

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Un alt motiv de nemulțumire este proiectul construirii unui stadion nou, cu o capacitate de aproximativ 100.000 de locuri, investiție estimată la două miliarde de lire sterline. În timp ce conducerea vorbește despre modernizarea infrastructurii și un viitor spectaculos pentru arena din Manchester, o parte dintre suporteri consideră că prioritatea ar trebui să fie schimbarea celor care conduc clubul și redresarea echipei, care la începutul acestei etape se afla pe locul 18 în Premier League, prima poziție retrogradabilă.