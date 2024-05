Fanii lui PAOK Salonic, imagini fabuloase înaintea meciului de titlu. Show pe străzi și la hotel. Video

se va desfășura duminică, 19 mai, de la ora 20:00, iar suporterii echipei antrenate de Răzvan Lucescu nu au voie să vină pe stadionul marii rivale.

Fanii lui PAOK Salonic așteaptă un nou titlu de la Răzvan Lucescu

Show-ul fanilor lui PAOK Salonic a pornit încă de sâmbătă seară. Aceștia au ieșit pe străzile orașului cu torțe și fumigene pentru a-și arăta susținerea față de formația pregătită de Răzvan Lucescu, care este aproape de un nou titlu de campioană.

Însă, nebunia s-a pornit duminică, în ziua marelui meci. Conform , peste 1.000 de suporteri s-au adunat în fața hotelului Macedonia Pallas, acolo unde este cazată delegația lui PAOK, au cântat, au scandat la vederea jucătorilor și au aprins torțe și fumigene.

Μακεδονία Παλλάς, συμβαίνει τώρα 🦅 — Ελένη Μπούντου (@Elenh_Mp)

Forțele de ordine sunt în număr mare în tot Salonicul și încearcă să țină situația sub control. O mare de fani ai ”alb-negrilor” se află pe străzile orașului pentru a fi alături de favoriți, în condițiile în care sunt interziși pe stadion.

Τούμπα 🔥 — Ελένη Μπούντου (@Elenh_Mp)

În momentul în care delegația lui PAOK Salonic a părăsit hotelul pentru a se deplasa la stadionul Harilaou Kleanthis Vikelidis, autocarul a fost flancat de motociclete ale poliției care a deschis calea și a asigurat siguranța.

Πάμε ΠΑΟΚάρα μου 🖤🤍🦅 — Stavros Sountoulidis (@sts71)

Răzvan Lucescu, la un pas de al doilea titlu cu PAOK

Trupa lui Răzvan Lucescu are nevoie de o victorie pe terenul marii rivale Aris Salonic, în ultima etapă a play-off-ului din campionatul Greciei, pentru a câștiga titlul de campioană în fața celor de la AEK Atena.

PAOK are un avans de 2 puncte în clasament, însă AEK are un meci ușor pe teren propriu cu Lamia și este de așteptat să câștige, iar în caz de egalitate are avantajul duelurilor directe. În cazul în care AEK nu se impune, atunci echipa tehnicianului român e campioană și dacă pierde.

PAOK Salonic este la un singur pas de a aduce în vitrina clubului al patrulea titlu de campioană și al doilea sub comanda lui Răzvan Lucescu. În cazul unui succes, tehnicianul român ar scrie practic istorie pentru clubul elen.

După ce a readus formația în lupta la titlu cu victoriile fantastice în fața rivalelor Olympiakos (2-0) și Panathinaikos (4-1), Lucescu jr. i-a cucerit pe jurnaliștii eleni. Aceștia și l-au supranumit ”Strategul”.