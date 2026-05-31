Fanii lui PSG l-au umilit pe Mbappe, după un nou triumf în Liga Campionilor! Ironii și insulte grave la adresa starului de la Real Madrid: „Fiu de cățea”. Video

după ce a învins-o pe Arsenal la lovituri de departajare în marea finală de la Budapesta, scor 4-3 (1-1 după 120 de minute). Astfel, trupa lui Luis Enrique și-a trecut în cont cel de-al doilea triumf consecutiv în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, ambele dintre acestea fiind consemnate fără ajutorul lui Kylian Mbappe, care a părăsit-o pe campioana Franței în 2024, atunci când s-a transferat la Real Madrid. Fanii de pe Parc des Princes nu au uitat nici până astăzi respectivul episod și au ținut să-l taxeze dur pe fostul lor favorit.

Kylian Mbappe, ținta jignirilor și insultelor după ce PSG a câștigat un nou titlu în Liga Campionilor!

Motivul plecării lui Kylian Mbappe de pe Parc des Princes a fost unul simplu, și anume câștigarea UEFA Champions League, un trofeu pe care s-a chinuit timp de șapte sezoane să-l cucerească alături de PSG, însă fără succes. La polul opus, Real Madrid era obișnuită cu coroana, gruparea de pe Santiago Bernabeu adjudecându-și trofeul suprem de nu mai puțin de 15 ori în istoria clubului. Totuși, odată ce francezul a semnat cu „galacticii”, rolurile s-au inversat la 180 de grade. În ultimi doi ani, de când Mbappe a ajuns la Madrid, Realul nu a mai cucerit Liga Campionilor, în timp ce parizienii s-au impus de fiecare dată.

Astfel, fanii lui PSG au ținut să-l ironizeze și să-l jignească dur pe fostul lor idol, care în anul 2023, când încă îmbrăca tricoul clubului francez, afirma faptul că: „nu sunt disperat să câștig Liga Campionilor, dacă aș fi fost, nu aș mai juca pentru PSG”. Aceste cuvinte nu au trecut cu bine testul timpului, având în vedere că Mbappe s-a transferat la Real Madrid un an mai târziu, exact când „galacticii” au cucerit ultimul trofeu UCL, iar de atunci, , fără ajutorul francezului, s-a impus de două ori în cea mai importantă competiție europeană.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase postări și meme-uri prin care care suporterii francezi l-au luat peste picior pe Mbappe, scriind fraze de genul: „Mulțumim Kylian, acum ai dus blestemul la Madrid” sau „Acum ne putem da seama de ce PSG nu a câștigat Liga Campionilor până în 2024”. Evident, aceștia au vrut să sublinieze faptul că, de fapt, Mbappe a fost motivul pentru care gruparea de pe Parc des Princes nu a izbutit să pună mâna pe marele trofeu. Ba mai mult, imediat după încheierea finalei de la Budapesta, un grup numeros de suporteri ai lui Paris Saint-Germain s-au strâns în zona turnului Eiffel pentru a sărbători victoria, iar printre cântecele de petrecere, aceștia au strecurat și câteva jigniri dure la adresa starului „blanco”, numindu-l pe acesta „fils de p**e” – „fiu de cățea”.

« Mbappé 🇫🇷 fils de pu** » ont entonné des supporters du PSG.. 🎥 — Actu Foot (@ActuFoot_)

Kylian Mbappe a ratat aproape toate trofeele puse în joc de când a semnat cu Real Madrid!

De la transferul său pe Santiago Bernabeu, eveniment ce a avut loc în vara anului 2024, Kylian Mbappe a prestat excelent din punct de vedere individual, el fiind golgheterul „galacticilor” în toate competițiile atât în sezonul de debut, cât și în stagiunea recent încheiată. Chiar și așa, din punct de vedere colectiv, situația a stat cu totul altfel. În ultimii doi ani, Real Madrid a izbutit să-și adjudece doar două trofee (Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală), ambele în cadrul campaniei 2024/2025.

În stagiunea 2025/2026, gruparea „blanco” a ratat toate titlurile puse în joc. Campionatul și Supercupa în Spania au fost câștigate de Barcelona, Cupa Regelui le-a revenit bascilor de la Real Sociedad, în timp ce UEFA Champions League a fost adjudecat de , fosta echipă a lui Kylian Mbappe.