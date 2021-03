Fanii lui Rangers l-au lăsat mut de uimire pe Dorin Goian: „Nu am mai trăit așa ceva!”. Exclusiv

Fanii lui Rangers l-au impresionat pe Dorin Goian, care a mărturisit că nu a trăit niciodată la un nivel atât de intens un meci, precum derby-ul dintre Rangers și Celtic Glasgow. Duminică, de la ora 14:00, Ianis Hagi va fi protagonist într-un nou episod din Old Firm.

Fostul fundaș central prefațat în exclusivitate pentru FANATIK meciul din Europa League dintre Rangers și Slavia Praga și implicit duelul dintre Ianis Hagi și Nicolae Stanciu.

Dorin Goian a jucat pentru Rangers între 2011 și 2012, într-un moment extrem de dificil pentru clubul scoțian, care a fost retrogradat în liga a patra din cauza problemelor financiare.

Gestul incredibil al fanilor lui Rangers pentru Dorin Goian după victoria împotriva rivalei Celtic: „A fost ceva incredibil!”

Dorin Goian a oferit un super interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care și-a adus aminte de primul derby jucat în Scoția între Rangers și Celtic, pe care l-a câștigat cu 4-2: „Spre surprinderea mea, am avut plăcerea ca după primul „Old Firm” câștigat, a doua zi dimineața am găsit în fața ușii vreo trei coșuri cu prăjituri, o sticlă de vin și toate cele. Și cu bilețel în coș, în care mi se spunea că acest coș este pentru meciul de ieri, că am făcut un joc foarte bun și se semna vecinul de la trei case mai jos. A fost incredibil! Era mare fan Glasgow Rangers. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat pe nicăieri pe unde am jucat”, a povestit fostul fundaș central.

Cel mai mare regret al lui Dorin Goian e că nu a reușit să câștige un titlul cu Rangers, pe care îl consideră cel mai mare club la care a jucat în cariera sa: „E un club de mare tradiție. Cel mai mare regret e însă că nu am reușit să câștig un titlu. Din păcate performanțele nu au fost la nivelul echipei. A fost o perioadă ciudată în istoria lui Rangers. Am jucat acel prim sezon, după care echipa a fost retrogradată în liga a patra. Fără doar și poate un club imens din toate punctele de vedere”, a recunoscut fotbalistul.

Dorin Goian a încercat să explice rivalitatea dintre Celtic și Rangers care este dusă de scoțieni la un cu totul alt nivel față de „Derby de România” între Dinamo și Steaua: „Există o mare rivalitate și între Steaua și Dinamo, dar acolo vorbim de mult mai mult, ceva dus la un cu totul alt nivel! Pentru ei contează enorm derby-urile, iar presiunea este uriașă. Câștigi și se uită multe lucruri care s-au întâmplat în acel sezon”, a surprins suceveanul.

Dorin Goian: „Am plecat de la Rangers doar că să nu pierd echipa națională! Aș fi continuat și în liga a patra”

Dorin Goian a recunoscut că ar fi continuat să joace la Rangers și în liga patra, ceea ce s-a și întâmplat pentru scurt timp, însă a decis să plece sub formă de împrumut la La Spezia pentru a nu pierde contactul cu echipa națională: „Ăsta a fost principalul motiv. Purtam discuții cu nea’ Piți și Eugen Neagoe și mă rugau să caut o variantă să plec împrumut: ‘Oricât de bine te-aș cunoaște nu te pot chema la echipa națională din liga a patra din Scoția, chiar dacă vorbim de Glasgow Rangers! Pentru că dupaia mi-ar sări toată presa în cap, oamenii de fotbal și m-ar mânca pentru că îmi permit să chem la lot jucători din liga a patra!’. Și atunci ăsta a fost principalul motiv să găsesc o soluție pentru că nu am vrut să pierd echipa națională.

M-am simțit extraordinar la Glasgow! În primul an când am venit aveam maximum de puncte după zece etape! Bătusem Celtic-ul în „Old Firm”. Am jucat toate meciurile. Doar că a venit acea decizie din partea federației în urma căreia ne-au retrogradat în liga a patra și ne-au luat 12 puncte. Astfel, s-a micșorat distanța dintre noi și Celtic și a venit apoi decăderea.

Fostul jucător al lui Rangers și-a adus aminte și de un moment mai puțin plăcut petrecut chiar înaintea derby-ului dintre Celtic și Rangers și în urma căruia a ratat „Old Firm”: „Îmi aduc aminte foarte bine. Odată ce joci un „Old Firm” îți dorești să le joci pe toate. Am luat roșu chiar de Boxing Day, în deplasare la St.Mirren. Am avut așa o stare mai nervoasă și asta s-a văzut pe teren. Țin minte că sufeream că nu sunt cu familia de sărbători. Era primul an în care jucam de Crăciun și de Anul Nou. Lumea în vizită și eu jucam și mă antrenam într-o țară străină. Chiar și în Italia aveai liber de Crăciun și puteam să vin acasă. Mi-a părut foarte rău, dar nu mi-a reproșat nimeni că am luat roșu”, a spus cu regret Goian.

Dorin Goian a rememorat clipele în care Rangers a ajuns să joace în liga a patra, când echipa a avut parte de o emulație fără precendent, ceea ce l-a convins să continue în Scoția. Ba, mai mult, la meciul împotriva East Stirlingshire FC câștigat cu 5-1 a fost stabilit un record mondial de spectatori pentru o partida de liga a patra (49.118 fani): „A fost ceva ireal! Este record absolut la nivel mondial, nu doar în Scoția! Știam că o să jucăm cu casa închisă, dar nu puteam să îmi imaginez ce avea să urmeze pe stadion. A fost o sărbătoare! Am fost suprins când am ieșit pe teren și am văzut că lumea strigă mai tare decât la un derby cu Celtic! Infern! Infern! Infern, pur și simplu! Mă simțeam ca la „Old Firm” în liga a patra. Iubirea fanilor pentru echipă e fără limite. Asta înseamnă marile echipe. Și în Scoția la liga a patra ai meciuri cu ritm comparabil cu jocurile din liga a doua de la noi! Cu jucători tineri care nu cedează niciodată, tipic scoțian”, a povestit emoționat chiar și după atâta timp, Goian.

Rangers i-a plătit integral salariul de 900.000 de euro chiar și în liga a patra: „Mi-au spus că ar fi o mare onoare să rămân”

Dorin Goian a fost impresionat de gestul conducerii lui Rangers, care i-a plătit integral salariul de 900.000 de euro, chiar și la liga a patra, chiar dacă era un efort în plus pentru club, deoarece era o onoare ca un fotbalist de echipă națională să rămână să joace în aceste condiții la Rangers, chiar și în liga a patra: „Suportul fanilor a fost incredibil, mai ales că am jucat câteva meciuri la liga a patra. Salariul nu a fost niciodată problema lui Glasgow Rangers. Ba chiar au avut o abordare foarte profesionistă și mi-au spus că pentru ei ar fi o mare onoare ca un fotbalist de națională să rămână să joace la liga a patra. Nu am putut să îi refuz și am rămas cu același salariu! Au spus că au contract cu mine și trebuie să îl respectă, chiar dacă e un efort financiar pentru club”, a mai spus Goian care ar fi rămas pentru suporteri la Rangers.

Dorin Goian știe și cum a reușit Rangers în doar zece ani să renască din propria cenușă, să joace în cupele europene și să cucerească titlul de campioană în Scoția, după zece ani în care rivala Celtic a dominat: „Nu a fost deloc ușor. S-au schimbat persoane din conducerea clubului, acționarii s-au mai perindat pe acolo, dr când realizezi o astfel de performanță bucuria e înzecit mai mare. E ceva cu adevărat unic! În primul rând trebuie să ai răbdare, ceea ce la noi nu se întâmplă. Cu profesionalism, cu oameni care iubesc echipa și care în momentele grele nu cedează și își continuă munca până realizează ceea ce și-au propus. Mai vorbesc cu Laferty, cu Steven Davis, dar în ultimul timp nu prea mai țin legătura”, a concluzionat Goian.

„Când am văzut ce isterie și ce vibe era în jurul echipei, practic au fost niște momente în care mi-am spus că trebuie să continui la Rangers! M-am simțit fotbalist și nu îmi trebuia altceva! Suportul fanilor a fost mult mai puternic decât alte dăți când câștigau campionatul în Scoția" – Dorin Goian