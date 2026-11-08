Fanii lui Sepsi, mesaj în maghiară la meciul cu FC Voluntari. Cui îi este dedicat

ADVERTISEMENT

Sepsi întâlnește în această rundă pe FC Voluntari. Ca de obicei, covăsnenii sunt încurajați de câteva sute de suporteri care alcătuiesc micuța, dar inimoasa galerie a gazdelor. În minutul 20, suporterii au afișat un mesaj / banner în limba maghiară, o dedicație de dragoste pentru Sepsi.

Fanii lu Sepsi au afișat un mesaj în maghiară în meciul cu FC Voluntari. Ce au vrut să transmită

Pe acest mesaj era scris: „EGY CSAPAT VAN A SZÍVÜNKBEN: SEPSI OSK”, care tradus în limba română înseamnă: „O singură echipă este în inimile noastre: Sepsi OSK.” Sau, mai natural: „Avem o singură echipă în suflet: Sepsi OSK.”

ADVERTISEMENT

Nu este pentru prima dată când fanii lui Sepsi își transmit ideile în limba maghiară, la meciurile echipei din Covasna. Cel mai relevant a fost cel din 24 octombrie 2017, atunci când suporterii lui Sepsi au afișat un banner în limba maghiară pentru a-i critica pe fotbaliștii de atunci ai lui Sepsi, care nu jucau nimic.

„Poți juca prost, dar fără suflet niciodată!”, era mesajul de atunci, tradus în limba română. Mesajul a fost afișat în timpul unui meci de Cupă împotriva Universității Craiova. Tot în octombrie 2017, după un Sepsi – FCSB scor 0-4, suporterii lui Sepsi răspundeau cu scandarea „Ria, Ria, Hungaria”, atunci când ultrașii FCSB au scandalt „România, România!”.

ADVERTISEMENT

, înainte de un Dinamo – Sepsi, scor 1-1. Atunci, suporterilor lui Sepsi le-a fost interzis să introducă pe stadion bannerul roșu cu inscripția „Szekely Legio” (Legiunea Secuiască), denumirea galeriei. Acest banner este folosit de obicei de galerie în deplasări.

ADVERTISEMENT

Fanii lui Sepsi folosesc deseori simboluri ale Ținutului Secuiesc la meciuri

Un studiu academic publicat în 2023 de cercetătoarea Eniko Biro, de la Universitatea Sapientia, arată că galeria Sepsi OSK folosește în mod obișnuit bannere, scandări și mesaje în limba maghiară, această practică fiind considerată o formă de exprimare a identității etnice și culturale a comunității maghiare din Sfântu Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Cercetarea, bazată pe peste 300 de fotografii, aproximativ 25 de videoclipuri, interviuri și articole de presă, identifică două grupări distincte de suporteri, Szekely Legio și Transylvanian Fanatics, și evidențiază faptul că mesajele afișate în timpul meciurilor sunt predominant în maghiară, printre care „Ria, Ria, Hungaria!”, în timp ce drapelele Ungariei și ale Ținutului Secuiesc sunt utilizate frecvent în tribune.