Fanii lui Sunderland, coregrafie spectaculoasă la revenirea în Premier League. Rezultat-șoc în prima etapă. Video

Sunderland a revenit în Premier League după 8 ani. Cum au sărbătorit fanii „Pisicilor negre” primul meci din noul sezon.
Mihai Dragomir
16.08.2025 | 20:05
Sunderland a șocat la debutul în noul sezon din Premier League. Cum au marcat fanii revenirea în primul eșalon după 8 ani. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Noul sezon din Premier League a început, iar momentele deosebite nu au lipsit. După ce stadionul Anfield a fost în lacrimi la omagierea lui Diogo Jota în Liverpool – Bournemouth 4-2, a venit rândul unui nou episod special la meciul de acasă al lui Sunderland.

Sărbătoare la primul meci al lui Sunderland în Premier League după 8 ani. Cum au celebrat fanii

Sunderland a debutat în noul sezon din Premier League cu un meci acasă în compania celor de la West Ham. „Pisicile negre” nu și-au dezamăgit fanii și au câștigat cu scorul de 3-0, marcând o revenire de senzație în cel mai tare campionat de fotbal din lume.

Mayenda (61), Ballard (73) şi Isidor (90+2) i-au făcut fericiţi pe suporterii prezenți în număr mare pe „Stadium of Light”, care au pregătit o coregrafie deosebită în debutul meciului.

Cum a revenit Sunderland în Premier League

Sunderland a încheiat sezonul trecut din Championship pe locul 4, având o serie de 5 eșecuri consecutive în ultimele 5 etape. Astfel, echipa lui Mike Dodds, antrenorul din acel moment, a fost nevoită să dispute ulterior încă 2 meciuri.

Prima dată, Sunderland a trecut cu 3-2 la general de Coventry, pentru ca testul final să fie cu Sheffield United. „Pisicile negre” au învins cu 2-1 și a fost astfel ultima echipă care a obținut biletul pentru noul sezon din Premier League. Ei au pus capăt unei pauze de 8 ani de la ultima participare în primul eșalon.

Programul primei etape din sezonul 2025/2026 din Premier League

Premier League a revenit cu și mai mult suspans și cu o nouă doză de fotbal de calitate. Primul eșalon fotbalistic din Anglia a început povestea sezonului 2025/2026 cu o victorie din partea campioanei en-titre (Liverpool – Bournemouth 4-2). Iată programul complet al primei etape:

Vineri, 15 august 2025

  • Ora 22:00: Liverpool – Bournemouth 4-2

Sâmbătă, 16 august 2025

  • Ora 14:30: Aston Villa – Newcastle 0-0
  • Ora 17:00: Brighton – Fulham 1-1
  • Ora 17:00: Sunderland – West Ham 3-0
  • Ora 17:00: Tottenham – Burnley 3-0
  • Ora 19:30: Wolves – Manchester City
Duminică, 17 august 2025

  • Ora 16:00: Chelsea – Crystal Palace
  • Ora 16:00: Nottingham Forest – Brentford
  • Ora 18:30: Manchester United – Arsenal
  • Ora 22:00: Leeds – Everton

 

