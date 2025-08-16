Fanii lui Sunderland, coregrafie spectaculoasă la revenirea în Premier League. Rezultat-șoc în prima etapă. Video

Noul sezon din Premier League a început, iar momentele deosebite nu au lipsit. După ce stadionul Anfield a fost în lacrimi la omagierea lui Diogo Jota în Liverpool – Bournemouth 4-2, a venit rândul unui nou episod special la meciul de acasă al lui Sunderland.
Sunderland a debutat în noul sezon din Premier League cu un meci acasă în compania celor de la West Ham. „Pisicile negre” nu și-au dezamăgit fanii și au câștigat cu scorul de 3-0, marcând o revenire de senzație în cel mai tare campionat de fotbal din lume.
Mayenda (61), Ballard (73) şi Isidor (90+2) i-au făcut fericiţi pe suporterii prezenți în număr mare pe „Stadium of Light”, care au pregătit o coregrafie deosebită în debutul meciului.
Sunderland a încheiat sezonul trecut din Championship pe locul 4, având o serie de 5 eșecuri consecutive în ultimele 5 etape. Astfel, echipa lui Mike Dodds, antrenorul din acel moment, a fost nevoită să dispute ulterior încă 2 meciuri.
Prima dată, Sunderland a trecut cu 3-2 la general de Coventry, pentru ca testul final să fie cu Sheffield United. „Pisicile negre” au învins cu 2-1 și a fost astfel ultima echipă care a obținut biletul pentru noul sezon din Premier League. Ei au pus capăt unei pauze de 8 ani de la ultima participare în primul eșalon.
