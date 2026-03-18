Fanii lui Tottenham au răbufnit după titularizarea lui Drăgușin cu Atletico în Champions League: „Cine a decis? Îl mai forțăm mult?”

în centrul apărării lui Tottenham, pentru meciul cu Atletico Madrid, i-a luat prin surprindere pe mulți fani ai formației engleze, care au avut comentarii acide pe rețelele sociale.

Ce spun fanii englezi despre titularizarea lui Radu Drăgușin în meciul dintre Tottenham și Atletico Madrid

Cunoscuți pentru faptul că sunt exigenți, suporterii englezi au ori de câte ori pot reacții concrete cu privire la evenimente din viața echipei favorite. Se pare că trimiterea lui Radu Drăgușin în primul 11 pentru returul cu Atletico Madrid nu este o decizie pe placul fanilor, care au comentat acid pe rețelele sociale.

„Cine naiba a decis să-l trimită pe Radu Drăgușin titular? Nu este suficient de bun pentru acest nivel, chiar trebuie să-l mai forțăm atât de mult? Nu mai spun că mi se pare o aberație că jucăm cu un sistem de 5 fundași în contextul în care trebuie să atacăm”, a scris un fan supărat.

„Chiar dacă mi-a plăcut cum a jucat în repriza a doua cu Liverpool, nu cred că e bună decizia de a-l trimite titular pe Drăgușin. Preferam să văd o formulă mai ofensivă și cei mai buni fundași de la Tottenham rămân în continuare Romero și Van de Ven”, a mai scris și un alt fan.

Tottenham trebuie să recupereze 3 goluri după eșecul din tur cu Atletico Madrid. Misiune imposibilă pentru Radu Drăgușin și colegii săi

Pentru cei de la Tottenham misiunea de a se califica pare aproape imposibilă. În tur, la Madrid, cei de la Atletico s-au impus cu 5-2, asta după ce au marcat de 4 ori în prima repriză și au profitat de marile greșeli din apărarea londonezilor. Radu Drăgușin (24 de ani) nu a evoluat în meciul din tur, însă a fost pe teren în ultima partidă, din campionat, terminată la egalitate, 1-1, cu Liverpool.

În cazul în care reușește performanța de a întoarce scorul din tur, atunci cei de la Tottenham vor avea parte de un sfert de finală și mai greu. Acolo, londonezii ar urma , echipă care a bătut-o fără drept de apel pe Newcastle, 7-2, și a arătat o forță incredibilă.