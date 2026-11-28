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nu i-a încântat pe fanii „viespilor”, însă nemulțumirile lor nu au fost îndreptate către antrenorul român, ci mai degrabă către jucătorii echipei de pe „Vicarage Road”. Sâmbătă, în cadrul etapei cu numărul 18 din Championship, Watford a făcut egal pe terenul lui Derby County, scor 0-0.

Ce au spus fanii lui Watford după debutul lui Edi Iordănescu

Înaintea acestei runde, cei de la Derby se aflau pe ultimul loc în clasament și rămân acolo și după această partidă. Imediat după fluierul de final, fanii lui Watford au început să comenteze pe pagina oficială de Facebook a clubului vizavi de acest rezultat. Și s-au declarat foarte nemulțumiți de jocul prestat de echipa lor, în special în plan ofensiv.

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Suporterii au dat mai degrabă vina pe jucători decât pe antrenor

Astfel, un utilizator a apreciat chiar că Watford se află în mare pericol de retrogradare în acest sezon dacă nu vor fi aduși câțiva jucători de calitate în perioada de transferuri din ianuarie. De asemenea, un alt suporter a transmis că, în viziunea sa, nu este o problemă de antrenor în acest moment la , ci este vorba aproape în totalitate despre valoarea fotbaliștilor:

„Ambele echipe probabil că puteau juca până la miezul nopții și tot nu ar fi marcat”, „Acesta ar trebui să fie cel mai norocos punct obținut vreodată, atacanții noștri au atins măcar mingea?”, „Putem și noi să dăm un gol?”, „Punct important împotriva echipei de pe ultimul loc…”,

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„Credeți că putem aștepta perioada de transferuri cu acest grup de jucători? Retrogradarea se apropie”, „Deloc șocat de rezultat. Cred că nu contează cine este antrenor, rezultatele ar fi aceleași” sau „Două echipe teribile. Nu am fi putut marca nici dacă jucam toată noaptea. Zero intenții ofensive și am fi primit o mulțime de goluri de la o echipă decentă”.