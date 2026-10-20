Doar 550 de români pot susține naționala lui Gică Hagi în Bosnia! Cât costă și când va începe vânzarea biletelor

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După un start dezastruos cu patru înfrângeri din tot atâtea întâlniri, pentru naționala României urmează ultimele două jocuri din Liga Națiunilor. După ce va întâlni Polonia pe Arena Națională, formația lui Gică Hagi va merge în Bosnia Herțegovina. FRF a oferit detalii cu privire la bilete.

Se pun în vânzare biletele pentru Bosnia Herțegovina – România

Așadar, naționala României va încheia campania de Liga Națiunilor cu un meci la Zenica, pe stadionul ”Bilino Polje”, programat marți, 17 noiembrie, de la ora 21.45. Pentru duelul cu Bosnia Herțegovina, fanii ”tricolorilor” vor avea la dispoziție doar 550 de bilete.

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”Biletele pentru acest joc vor fi puse în vânzare pe site-ul bilete.frf.ro începând de miercuri, 21 octombrie, în jurul prânzului, și până cel târziu vineri, 6 noiembrie (sau până la epuizarea lor). Suporterii români beneficiază de un număr de 550 de bilete în Peluza Sud, acestea având prețul de 21 EUR (113 RON).

Fiecare comandă va putea include maximum 4 bilete, iar pentru fiecare persoană vor fi colectate următoarele date personale: nume complet, CNP, număr de telefon și adresă de e-mail. După încheierea procesului de vânzare și transmiterea informațiilor către federația gazdă, biletele în format electronic vor fi distribuite cumpărătorilor, prin intermediul e-mailului, nu mai devreme de 9 noiembrie 2026”, se arată pe al FRF.

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Se umple Arena Națională cu Polonia?

Până la partida din deplasare cu Bosnia Herțegovina, care va încheia aventura în actuala ediție a Ligii Națiunilor, reprezentativa României va întâlni pe teren propriu formația Poloniei. Jocul este programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar FRF a anunțat că până la acest moment , în ciuda faptului că ”tricolorii” au avut prestații extrem de slabe în această toamnă.

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După ce a suferit patru înfrângeri în Grupa 4 din Divizia B a Ligii Națiunilor, formația noastră se află pe ultimul loc, fără niciun punct și cu un golaveraj incredibil de 3-13. ”Tricolorii” și-au compromis șansele de a încheia pe primele două poziții și vor încerca să prindă locul 3 ocupat de Polonia, care are patru puncte.

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Eșecurile pe linie din primele meciuri oficiale au adus în discuție posibilitatea rezilierii înțelegerii lui Gică Hagi. Însă, președintele FRF, , în ciuda rezultatelor modeste.