Sport

Doar 550 de români pot susține naționala lui Gică Hagi în Bosnia! Cât costă și când va începe vânzarea biletelor

Traian Terzian
20.10.2026 | 23:20
Doar 550 de romani pot sustine nationala lui Gica Hagi in Bosnia Cat costa si cand va incepe vanzarea biletelor
ULTIMA ORĂ
Câte bilete au la dispoziție fanii naționalei României pentru partida din Bosnia Herțegovina. Sursă foto: colaj Fanatik
Naționala României se pregătește de ultimele două partide din Liga Națiunilor. Pentru duelul din deplasare cu Bosnia Herțegovina, fanii ”tricolorilor” vor avea la dispoziție 550 de bilete.
ADVERTISEMENT

După un start dezastruos cu patru înfrângeri din tot atâtea întâlniri, pentru naționala României urmează ultimele două jocuri din Liga Națiunilor. După ce va întâlni Polonia pe Arena Națională, formația lui Gică Hagi va merge în Bosnia Herțegovina. FRF a oferit detalii cu privire la bilete.

Se pun în vânzare biletele pentru Bosnia Herțegovina – România

Așadar, naționala României va încheia campania de Liga Națiunilor cu un meci la Zenica, pe stadionul ”Bilino Polje”, programat marți, 17 noiembrie, de la ora 21.45. Pentru duelul cu Bosnia Herțegovina, fanii ”tricolorilor” vor avea la dispoziție doar 550 de bilete.

ADVERTISEMENT

”Biletele pentru acest joc vor fi puse în vânzare pe site-ul bilete.frf.ro începând de miercuri, 21 octombrie, în jurul prânzului, și până cel târziu vineri, 6 noiembrie (sau până la epuizarea lor). Suporterii români beneficiază de un număr de 550 de bilete în Peluza Sud, acestea având prețul de 21 EUR (113 RON).

Fiecare comandă va putea include maximum 4 bilete, iar pentru fiecare persoană vor fi colectate următoarele date personale: nume complet, CNP, număr de telefon și adresă de e-mail. După încheierea procesului de vânzare și transmiterea informațiilor către federația gazdă, biletele în format electronic vor fi distribuite cumpărătorilor, prin intermediul e-mailului, nu mai devreme de 9 noiembrie 2026”, se arată pe site-ul oficial al FRF.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

Se umple Arena Națională cu Polonia?

Până la partida din deplasare cu Bosnia Herțegovina, care va încheia aventura în actuala ediție a Ligii Națiunilor, reprezentativa României va întâlni pe teren propriu formația Poloniei. Jocul este programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar FRF a anunțat că până la acest moment s-au vândut deja 20.000 de bilete, în ciuda faptului că ”tricolorii” au avut prestații extrem de slabe în această toamnă.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu,...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României

După ce a suferit patru înfrângeri în Grupa 4 din Divizia B a Ligii Națiunilor, formația noastră se află pe ultimul loc, fără niciun punct și cu un golaveraj incredibil de 3-13. ”Tricolorii” și-au compromis șansele de a încheia pe primele două poziții și vor încerca să prindă locul 3 ocupat de Polonia, care are patru puncte.

ADVERTISEMENT

Eșecurile pe linie din primele meciuri oficiale au adus în discuție posibilitatea rezilierii înțelegerii lui Gică Hagi. Însă, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a mărturisit că selecționerul beneficiază de toată încrederea sa, în ciuda rezultatelor modeste.

Gică Hagi a revenit! „Demisie și demitere nu există în vocabularul FRF”
Fanatik
Gică Hagi a revenit! „Demisie și demitere nu există în vocabularul FRF”
„Masacru în stil parizian”. Barcelona, primită în „infern” de PSG pe „Parc des...
Fanatik
„Masacru în stil parizian”. Barcelona, primită în „infern” de PSG pe „Parc des Princes”. Video
Șoc la PSG – Barcelona! Dembele, OUT după doar 19 minute!
Fanatik
Șoc la PSG – Barcelona! Dembele, OUT după doar 19 minute!
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!