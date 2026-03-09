Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje dure pe rețelele de socializare

CE TREBUIE SĂ ȘTII Reacții acide ale fanilor Universității Craiova după venirea lui Rădoi la FCSB

Venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a celor de la FCSB a stârnit o adevărată furtună în mediul online în rândul fanilor Universitatea Craiova. Suporterii olteni, care nu demult îl apreciau pe fostul tehnician al juveților, au reacționat dur pe rețelele de socializare după apariția oficială a informației. Mulți dintre ei nu i-au iertat rezultatele slabe din duelurile cu FCSB din perioada în care acesta se afla pe banca echipei din Bănie.

Reacții acide ale fanilor Universității Craiova după venirea lui Rădoi la FCSB

Anunțul că Mirel Rădoi ar urma să preia FCSB i-a revoltat pe suporterii Universității Craiova, care au umplut rețelele de socializare cu mesaje critice la adresa fostului tehnician al oltenilor.

Unii dintre fani au amintit rezultatele negative înregistrate de Craiova împotriva rivalei bucureștene în perioada în care Rădoi era antrenor: „Cu Rădoi pe bancă nu am dat niciun gol FCSB-ului, dar să-i și batem? Un arogant de doi lei“, a scris unul dintre suporteri. Alți fani au fost și mai tranșanți, spunând că despărțirea de tehnician nu reprezintă o pierdere pentru clubul din Bănie: „Îi mulțumim că a plecat de la echipă!“

Pe rețelele de socializare au apărut și mesaje prin care oltenii au cerut ca fostul internațional să nu mai fie asociat în viitor cu Universitatea Craiova: „Nu-i mai dați atenție! Să-și vadă de crizele și ifosele lui“, „Sper că Rădoi nu va mai antrena niciodată Universitatea Craiova. Nu s-a schimbat deloc. Rușine!“, a fost reacția altui suporter.

Nu în ultimul rând, unii dintre fani au ținut să amintească bilanțul negativ al lui Rădoi în duelurile directe cu FCSB: „Nu uitați ce a făcut la Craiova. Patru meciuri contra FCSB, patru înfrângeri, zero goluri. Asta spune multe!“.

Gigi Becali, despre numirea lui Mirel Rădoi: „Nu ştiu dacă pot eu. Trebuie să mă consult la căpăţână”

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre , spunând că va fi o perioadă de adaptare şi pentru el, să vadă dacă va putea să limiteze intervenţiile la echipă:

„Sună-l pe Rotaru, pe Şucu, eu sunt un amărât în play-out. Nu vorbeşte Rotaru de pe primul loc şi vorbesc eu? Mă voi întâlni cu Mirel Rădoi astăzi (n.r. luni). Până acum am vorbit la telefon, să stabilim nişte lucruri. Să vedem dacă vrea. Să facem o consultaţie, vii două luni şi jumătate sau trei… Să vedem, pot aşa?

Nu ştiu dacă pot eu. Trebuie să mă consult la căpăţână. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: «Finule, hai să vedem! Să o scoatem la capăt acuma. Ajută-mă astea trei luni ca să rezolv treaba».

Şi cred că o să rezolve. Echipa are valoare. El o scoate, de scos. Singurul lucru, depinde cu cine jucăm meciul de baraj. Dacă o să jucăm cu Craiova meciul de baraj va fi greu de scos”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Obiectivul lui Mirel Rădoi la FCSB: „Păi l-am luat eu pentru play-out?”

Mirel Rădoi va avea ca obiectiv calificarea în Conference League. pentru Conference League:

„Mi-e greu să cred că va fi aşa. E posibil să piardă campionatul, dar să vedem cu cine jucăm. Ştii care e treaba? Ce făceai cu echipa, el pregăteşte acum meciul ăla (n.r. barajul). Păi l-am luat eu pentru play-out?

Dacă o lăsam aşa, era debandadă. Nu văd pe cineva să îi ia titlul Craiovei. Sunt prea mici. Nu ai văzut ce zice Baiaram, că nu le pune nimeni probleme mari. Să ai curaj să zici aşa ceva… Înseamnă că sunt puternici”, a dezvăluit Gigi Becali.

Ce rezultate a avut Mirel Rădoi în primul mandat la FCSB

Mirel Rădoi a scris istorie ca fotbalist la FCSB, însă mandatul său pe banca echipei nu a fost unul de succes. Fostul internațional a preluat echipa în vara lui 2015 și a condus gruparea „roș-albastră” în 29 de jocuri, având un bilanț de 13 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri.

Sub comanda sa, echipa a ratat calificarea într-o grupă europeană, fiind eliminată de Partizan Belgrad din preliminariile Champions League, iar mai apoi de către cei de la Rosenborg din Europa League. Mirel Rădoi a demisionat de la FCSB în noiembrie 2015, după un eșec cu Astra Giurgiu, iar mai apoi a avut un mandat de succes pe banca naționalei U21, cu care a ajuns în semifinala Campionatului European din 2019.

După o perioadă dificilă la prima reprezentativă a României (2019-2021), Mirel Rădoi a activat din nou la nivel de club, având două mandate la Universitatea Craiova, ultimul în perioada ianuarie – noiembrie 2025. Fostul mijlocaș a activat și în străinătate, la formația saudită Al Tai și la două grupări din Emiratele Arabe Unite, Al Bataeh și Al Jazira.