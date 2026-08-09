Fanii olteni cer demisia lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1. „Afară! Și Papură lua 3 trofee cu lotul ăsta!”

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Apar primele tensiuni în Bănie. Suporterii au reacționat după înfrângerea total surprinzătoare suferită de Universitatea Craiova în SuperLiga României, în fața celor de la FC Argeș. Fanii au cerut, prin intermediul rețelelor de socializare, demiterea lui Felipe Coelho!

Răbdarea fanilor a ajuns la limită! Ce i-au cerut lui Mihai Rotaru după 0-1 cu FC Argeș

Universitatea Craiova are parte de un start de sezon sub așteptări. După ce oltenii au făcut eventul în România, echipa din Bănie a fost eliminată din Champions League de Levski Sofia, iar în prima manșă a dublei cu finlandezii de la KuPS a obținut doar un egal, 1-1. Calificarea se va decide joi seara, pe „Ion Oblemenco”.

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Universitatea Craiova are, în cele patru meciuri jucate, două victorii și două înfrângeri. Oltenii au pierdut fără drept de apel duelul cu Dinamo, scor 1-5, și au cedat în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1. E drept, formația din Bănie a avut parte și de mult ghinion în partida cu piteștenii.

A început revolta în Bănie! Fanii cer demiterea lui Felipe Coelho

Așa cum se întâmplă adesea în Bănie, suporterii și-au pierdut rapid răbdarea. au reacționat pe social media după înfrângerea suferită în fața celor de la FC Argeș. Aceștia au cerut demiterea antrenorului portughez Felipe Coelho.

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„Dacă acest antrenor rămâne în continuare și echipa prinde grupa europeană, în campionat locul 7 este al nostru, exact ca FCSB.”

„Coelho, prindem play-off-ul?”

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„Felgueiras, Coelho, plecați acasă!”

„Și dacă întorceam rezultatul, COELHO TREBUIE SĂ PLECE!”

„Afară cu Coelho… Câte eșecuri mai așteaptă Rotaru???”

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„Mulțumim, Băluță! Și ție, Coelho… Cu un antrenor serios eram în turul 3 Champions League. Acum săriți toți că a luat 3 trofee. Cu lotul avut, cred că le lua și Papură (măcar 1).”

„Coelho, du-te cu gloabele tale, pune biciul pe ei, că nu se poate. SĂ VĂ FIE RUȘINE. Joi, dacă jucați așa, înseamnă că nu aveți valoare”, au fost doar o parte dintre reacțiile la adresa antrenorului portughez.

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Presiunea pe umerii lui Felipe Coelho pare să crească de la un meci la altul în acest start de sezon. Universitatea Craiova va da piept joi seara cu finlandezii de la KuPS, iar oltenii trebuie să obțină o victorie pentru a se califica în play-off-ul Europa League, după 1-1 în manșa tur.