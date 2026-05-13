Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Fanii olteni, furioşi pe Jandarmeria din Sibiu: „Rușine! Ne țineți 2 ore la porți”

Fanii Universității Craiova au avut mari probleme la accesul pe stadion, iar unii dintre ei au așteptat chiar și două ore să intre pe arena din Sibiu. Critici vehemente ale suporterilor la adresa FRF și a Jandarmeriei
Ciprian Păvăleanu
13.05.2026 | 21:32
Fanii olteni furiosi pe Jandarmeria din Sibiu Rusine Ne tineti 2 ore la porti
ULTIMA ORĂ
Fanii Craiovei, vehemenți la adresa FRF și a Jandarmeriei după organizarea din finala Cupei României Betano. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Organizarea finalei Cupei României Betano i-a dezamăgit total pe suporterii olteni, care au transmis un mesaj dur la adresa Federației Române de Fotbal și a Jandarmeriei din Sibiu, în care au folosit chiar și cuvinte jignitoare. Postarea a fost făcută pe o pagină de Facebook destinată suporterilor din Bănie, numită „Pirații Olteni”.

Suporterii Universității Craiova, mesaj tăios pentru FRF și Jandarmerie

Sibiul a fost luat cu asalt de mii de suporteri ai celor două echipe calificate în finala Cupei României Betano. Duelul „Universităților” a adus la stadion mii de suporteri, însă organizarea a lăsat de dorit. Oltenii și-au petrecut ore bune la terasele din Piața Mică, iar cu două ore înainte de meci au pornit spre stadion.

ADVERTISEMENT

Mare le-a fost dezamăgirea suporterilor după ce au fost nevoiți să ocolească foarte mult pentru a ajunge la stadion, în urma instrucțiunilor venite din partea Jandarmeriei. Mai mult decât atât, unii fani olteni au fost nevoiți să aștepte aproape două ore pentru a intra pe stadion, după ce au fost controlați aspru.

„Rușine Federația Română de Fotbal și Jandarmeria! Ne ocoliți tot Sibiul până la stadion și după mai stăm și două ore la porți”, și-au exprimat suporterii Universității Craiova nemulțumirile prin intermediul paginii de Facebook „Pirații Olteni”.

ADVERTISEMENT
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil...
Digi24.ro
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă

În ciuda nemulțumirilor, atmosfera a fost de vis pe Stadionul Municipal Sibiu

La fel ca anul trecut, finala Cupei României Betano s-a disputat la Sibiu, pe Stadionul Municipal. Tribunele au fost pline și, în ciuda nemulțumirilor din punct de vedere al organizării, atmosfera a fost de vis. Odată ce au intrat pe stadion, suporterii olteni au uitat de orice supărare și au fost extrem de vocali, cântând din răsputeri pentru favoriții lor.

ADVERTISEMENT
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei:
Digisport.ro
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"

De partea cealaltă, suporterii Universității Cluj au plecat spre stadion înaintea oltenilor iar accesul pe stadion s-a făcut mult mai ușor. Ardelenii au afișat o scenografie spectaculoasă, în care au ilustrat mai multe echipamente ale echipei de-a lungul timpului alături de mesajul „Ecouri din trecut”, în timp ce oltenii au avut o scenografie cu Ion Oblemenco.

ADVERTISEMENT
Lazio – Inter, live video în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu, surprize în...
Fanatik
Lazio – Inter, live video în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu, surprize în primul ”11”. Cum arată echipele de start
Mihai Rotaru, în tensiune maximă! Cum au urmărit acţionarii Universităţii Craiova finala Cupei...
Fanatik
Mihai Rotaru, în tensiune maximă! Cum au urmărit acţionarii Universităţii Craiova finala Cupei României. Video
Roma Masters 2026. S-a stabilit ora de start a semifinalei Sorana Cîrstea –...
Fanatik
Roma Masters 2026. S-a stabilit ora de start a semifinalei Sorana Cîrstea – Coco Gauff
Tags:
Parteneri
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară:...
iamsport.ro
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară: 'Deja am mutat copilul la școală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!