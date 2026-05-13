Fanii olteni, furioşi pe Jandarmeria din Sibiu: „Rușine! Ne țineți 2 ore la porți”

Organizarea finalei Cupei României Betano i-a dezamăgit total pe suporterii olteni, care au transmis un mesaj dur la adresa Federației Române de Fotbal și a Jandarmeriei din Sibiu, în care au folosit chiar și cuvinte jignitoare. Postarea a fost făcută pe o pagină de Facebook destinată suporterilor din Bănie, numită „Pirații Olteni”.

Suporterii Universității Craiova, mesaj tăios pentru FRF și Jandarmerie

Sibiul a fost luat cu asalt de mii de suporteri ai celor două echipe calificate în finala Cupei României Betano. Duelul „Universităților” a adus la stadion mii de suporteri, însă organizarea a lăsat de dorit. Oltenii și-au petrecut ore bune la terasele din Piața Mică, iar cu două ore înainte de meci au pornit spre stadion.

Mare le-a fost dezamăgirea suporterilor după ce au fost nevoiți să ocolească foarte mult pentru a ajunge la stadion, în urma instrucțiunilor venite din partea Jandarmeriei. Mai mult decât atât, unii fani olteni au fost nevoiți să aștepte aproape două ore pentru a intra pe stadion, după ce au fost controlați aspru.

„Rușine Federația Română de Fotbal și Jandarmeria! Ne ocoliți tot Sibiul până la stadion și după mai stăm și două ore la porți”, și-au exprimat suporterii Universității Craiova nemulțumirile prin intermediul

În ciuda nemulțumirilor, atmosfera a fost de vis pe Stadionul Municipal Sibiu

La fel ca anul trecut, pe Stadionul Municipal. Tribunele au fost pline și, în ciuda nemulțumirilor din punct de vedere al organizării, atmosfera a fost de vis. Odată ce au intrat pe stadion, suporterii olteni au uitat de orice supărare și au fost extrem de vocali, cântând din răsputeri pentru favoriții lor.

De partea cealaltă, suporterii Universității Cluj au plecat spre stadion înaintea oltenilor iar accesul pe stadion s-a făcut mult mai ușor. în care au ilustrat mai multe echipamente ale echipei de-a lungul timpului alături de mesajul „Ecouri din trecut”, în timp ce oltenii au avut o scenografie cu Ion Oblemenco.