Fanii olteni l-au făcut praf pe Aurică Țicleanu și i-au bătut obrazul fostei glorii: „Ai uitat ce spuneai când ai fost la Leipzig cu Universitatea Craiova acum opt ani în Europa?“

În prag de event în Bănie, un nou scandal cu privire la identitatea Universității Craiova a explodat în fotbalul românesc, după ce Aurel Țicleanu, unul dintre numele legendare ale Craiovei Maxima, a declarat faptul că nici Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, și nici FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, nu pot fi considerate continuatoarele adevăratei Știința. Afirmațiile fostului mare mijlocaș au provocat un val uriaș de reacții în mediul online, iar fanii olteni l-au taxat dur pe cel pe care mulți îl considerau un simbol al clubului.

„După mine, va fi primul”. Declarația lui Țicleanu care a inflamat Craiova

Discuția despre palmaresul Universității Craiova a fost reaprinsă după declarația făcută de Aurel Țicleanu, . „(n.r. – Câte titluri va urma să aibă Universitatea Craiova dacă va câștiga cu U Cluj?) După mine va fi primul. Este o echipă înființată în anul 2013, nu are nicio legătură cu Craiova Maxima, la fel cum nici echipa domnului Mititelu nu are”, a declarat Aurel Țicleanu. Asta după ce în 2024, fostul component al Craiovei Maxima spunea „nu vreau să mă bag între Rotaru şi Mititelu şi să spun cine e continuatoarea!”

Afirmația a căzut ca un trăsnet peste suporterii olteni, mai ales că fostul component al Craiovei Maxima a fost mereu asociat cu istoria și identitatea Științei. În doar câteva ore, rețelele sociale s-au umplut de reacții extrem de dure la adresa acestuia. „Păcat, ai fost idolul meu! Mare dezamăgire!”, a scris un suporter. „Aurele, ai fost un jucător foarte apreciat, de când ai plecat la București ești altul? Ai devenit o dezamăgire”, a comentat un alt fan. Totodată, altul i-a adus aminte de declarația sa din 2018, când a fost prezent la Leipzig alături de celelalte legende și de Universitatea: „Ai uitat ce spuneai când ai fost la Leipzig cu Universitatea Craiova acum opt ani în Europa?“

Valuri de mesaje împotriva lui Aurel Ţicleanu: „Nici FELICITĂRI n-ai spus când am câştigat Cupa României! Urât ai îmbătrânit, Aurică!”

„Un ofticat, atât și vei rămâne marginalizat, urât de toți oltenii”, a fost una dintre cele mai virulente reacții. „Mă doare sufletul când văd ce poate spune o legendă a Științei. Să vă fie rușine, domnule Țicleanu”, a transmis un alt susținător al Craiovei. De asemenea, un alt suporter s-a simțit chiar jignit de declarația lui Aurică Țicleanu: „Să-ți fie rușine, Aurel Țicleanu, pentru jignirea adusă tuturor suporterilor Universității Craiova! Nu ai spus FELICITĂRI că echipa asta a luat Cupa României! Este inadmisibil ce faci, Aurică!”.

Un suporter în vârstă, ce părea apropiat de Craiova Maxima, a postat un mesaj în care susţine că Aurică Ţicleanu ar fi fost unul din jucătorii care mereu s-a simţit marginalizat: „Nu degeaba spunea Iliuţă Balaci că n-ai fost nici cal, nici măgar în echipa Craiovei Maxima! Nu degeaba zilele de naştere nu ţi le petreci cu nimeni din Craiova Maxima! Urât ai îmbătrânit, Aurică, Aurică…”

Ce declara Aurel Ţicleanu în 2018, când era invitat la Leipzig la meciul din Europa League: „Universitatea are istoria ei și trebuie să o onoreze”

Actuala poziție a lui Aurel Țicleanu i-a surprins și mai mult pe suporteri și din cauza unui episod petrecut în 2017. Atunci, fostul mare mijlocaș a făcut parte din delegația foștilor jucători emblematici invitați de Universitatea Craiova să susțină echipa într-o deplasare europeană la Leipzig. În aeroport, înaintea plecării spre Germania, Țicleanu vorbea în termeni elogioși despre proiectul Universității Craiova și despre legătura cu spiritul Craiovei Maxima. Tocmai această diferență de discurs a fost remarcată imediat și de suporteri, care îl acuză acum pe fostul mare jucător că și-a schimbat radical poziția față de clubul din Bănie. „Este un moment special. Ne simțim din nou fotbaliști, ne simțim importanți. E o inițiativă lăudabilă a clubului. Mergem să fim alături de băieți, să le transmitem din spiritul nostru. Leipzig e o echipă mare, dar Universitatea are istoria ei și trebuie să o onoreze”, declara atunci Aurel Țicleanu.

Țicleanu a refuzat să comenteze valurile de comentarii ale fanilor olteni şi ce spunea la Leipzig: „Am contract cu Prima TV, nu pot discuta cu nimeni altcineva!”

În urma scandalului izbucnit, în urma reacţiilor fără precedent ale fanilor olteni, FANATIK l-a contactat pe Aurel Țicleanu pentru un punct de vedere suplimentar. Deși declarațiile sale de vineri au provocat un val uriaș de reacții, fostul internațional a refuzat să mai dezvolte orice fel de subiect. Țicleanu a precizat că are un contract cu Prima TV și că trebuie să respecte înțelegerea respectivă, motiv pentru care nu dorește să ofere declarații altor instituții de presă. „Totuşi, în 2018 aţi declarat la Leipzig că Universitatea are o istorie şi trebuie să o onoreze!”. „Nu auzi că NU POT SĂ VORBESC?„, a fost reacţia scurtă a lui Ţicleanu.

„La mulți ani, Știința, însă niciuna dintre cele două nu merge pe drumul corect! Rotaru și Mititelu au divizat orașul, ambii se bat cu pumnii în piept că echipa lor este continuatoarea, însă nu mai vreau să mă bag, în jurul lor nu se află vreun fost jucător al Craiovei Maxima.” – Aurel Ţicleanu, în 2024

Unde crede Aurel Țicleanu că se va face diferența în partida Universitatea Craiova – U Cluj

Fostul mare fotbalist al Craiovei este de părere că cheia meciului din etapa a 9-a a play-off-ului SuperLigii este felul în care . ”(n.r. – Ce ar însemna pentru Craiova să rateze titlul?) Sunt înconjurat de atâta frumusețe aici și nu mă gândesc la ce ar fi dacă ar fi rău. Să așteptăm meciul. Aceste trei zile de după meciul din Cupă sunt extraordinar de importante. Să vedem oltenii cum își temperează entuziasmul de după victorie, iar clujenii să vedem cum se ridică după înfrângerea asta care e dureroasă. Dacă stau să mă gândesc la structura cluburilor, cel mai greu le va fi suporterilor. Craiova va veni cu un entuziasm în tribune, dar meciul va fi foarte greu. Clujul a dovedit că e o echipă grea, nu poți să te duci pe aripile încurajărilor și să riști foarte mult. Cea mai mare încredere o am în jucători, care au demonstrat că au valoare. (n.r. – Cât e meritul lui Coelho și cât al lui Rădoi pentru performanțele Craiovei?) Mi-e greu să spun, dar nu pot să neglijez nici pe unul, nici pe altul. Mirel Rădoi a pus bazele acestei echipe, iar Coelho a avut înțelepciunea să nu dea la o parte toată munca celorlalți de dinaintea lui și să continue. Dacă vor ajunge la succes, ambii au merit. Nici nu mai contează cât”, a spus astăzi Aurel Țicleanu.