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Brighton nu i-a dat nicio șansă campioanei României încă de la începutul meciului, după ce a deschis scorul în minutul 3 al meciului. Englezii au dublat avantajul jumătate de oră mai târziu, iar spre finalul reprizei Screciu a fost eliminat. Din acel moment, oltenii nu au mai avut nicio șansă, iar la finalul partidei fanii au avut sentimente amestecate. Unii dintre ei au criticat dur performanța echipei, alții au fost de acord că elevii lui Coelho nu au avut șanse încă de la început și că trebuie încurajați.

Mulți dintre olteni au fost dezamăgiți de prestația Universității Craiova

Campioana României a pornit încrezătoare în meciul din Anglia, însă diferența uriașă dintre Premier League și SuperLiga României s-a văzut încă de la primele atingeri, în care mingea s-a plimbat pe tot terenul până a fost trimisă în fața porții, de unde Osman a deschis scorul.

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La final, mulți dintre fanii oltenilor au fost dezamăgiți de Elevii lui Coelho erau neînvinși din luna august, însă diferența dintre Premier League și campionatul României s-a dovedit a fi mult prea mare, iar Brighton a învins cu 4-0 într-un meci pe care l-a dominat de la cap la coadă: „Îmi pare rău că o spun, dar trebuia aruncat prosopul”; „Cât de departe suntem. Cât de departe…”; „Ăsta e nivelul lui Screciu. De fapt, ăsta este nivelul fotbalului din România în comparație cu cel din Anglia”; „Ăștia nu mai sunt UTA, nu?”; „Suntem niște amatori pe lângă Brighton, în frunte cu Elisor, Baiaram și Screciu”; „Lei în România, pisici în Europa”; , au fost doar câteva dintre comentariile dure ale suporterilor.

Leii din Bănie au primit și multe mesaje de încurajare

Nu toți suporterii au dat cu pietre în jucătorii lui Coelho, mai ales după ce aceștia au adunat 7 puncte din primele trei meciuri, deși unul dintre ele a fost împotriva unei echipe din La Liga: Getafe. Oltenii nu s-au făcut de râs, însă Brighton a fost net superioară campioanei României. Mulți dintre fani sunt conștienți de diferența de valoare și nu s-au putut supăra pe favoriții lor.

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„Brighton este o echipă care valorează 700 de milioane de euro, care a bătut recent Manchester City, Arsenal și care are cel mai bun atac din Anglia. Noi, ca și țară, este greu să ne comparăm cu așa ceva. Și naționala dacă joacă nu poate să le facă față. Important e să ne calificăm mai departe. Hai, Craiova! Mândri de voi!”; „Dacă cineva avea impresia că oricare echipă din România face față locului doi din Premier League înseamnă că era cel puțin visător. Ăsta nu e meciul nostru. Meciurile noastre au fost până acum și o să fie următoarele!”; „Acum s-a văzut cât de slab este campionatul nostru. Asta este, mergem mai departe. Hai, Craiova!”, au fost câteva dintre mesajele pozitive ale suporterilor.

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De asemenea, printre comentarii s-a numărat și un fan FCSB, care a ținut să-i felicite pe olteni pentru că reprezintă România în cupele europene: „Din partea unui fan FCSB, vă felicit! Orice echipă din Europa de Est n-ar avea ce să facă cu o echipă precum Brighton. Nu cu ei este lupta, ci în Kazahstan și acasă cu Copenhaga”, a transmis respectivul fan.

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Fanii prezenți la stadion nu au părăsit arena nici la 4-0

Reporterii FANATIK prezenți la meci au observat două momente care nu s-au văzut la TV. Deși la un moment dat Universitatea Craiova părea că va încasa foarte multe goluri, după ce în minutele 61 și 63 Brighton a înscris golurile 3 și 4, fanii au rămas alături de echipă. Englezii au mai avut ocazii, dar nu l-au mai învins pe Laurențiu Popescu, iar scorul final a fost 4-0. Nici măcar la acest scor suporterii prezenți la meci nu au părăsit stadionul și au așteptat fluierul de final pentru a cânta alături de fani. Aceștia i-au încurajat și au scandat împotriva rivalilor, întrucât luni urmează derby-ul contra lui Dinamo.

De asemenea, câțiva fani chiar s-au infiltrat în zona tribunei în care se aflau suporterii lui Brighton. La final, ei i-au solicitat pe David Matei și Steven Nsimba. Tânărul fotbalist al oltenilor a oferit autografe și a făcut poze cu susținătorii Craiovei, în timp ce atacantul francez le-a oferit și tricoul suporterilor.