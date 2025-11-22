Fanii Petrolului, mesaj care i-a scos din minți pe adversarii de la FCSB la meciul direct! Ce au afișat pe Arena Națională. Foto

Aproximativ 600 de suporteri ai celor de la Petrolul Ploiești au ajuns pe Arena Națională, pentru a-și susține favoriții. La un moment dat, în sectorul ocupat de “lupii galbeni”, a apărut un mesaj care, cel mai probabil, i-a scos din minți pe adversarii de la FCSB. Ce au afișat suporterii clubului prahovean, la câteva minute după ce Alexandru Stoian a deschis scorul pentru campioana României.
Mai exact, fanii Petrolului au venit cu o ironie la adresa suporterilor de la FCSB. Aceștia au subliniat, din nou, că, pentru ei, Steaua adevărată este cea din Liga 2, antrenată de Daniel Oprița, nu clubul patronat de Gigi Becali.
“Cu Steaua am jucat sâmbăta trecută, azi întâlnim doar oaia ciută!”, a fost mesajul afișat de “lupii galbeni”.
Ploieștenii au făcut referire la disputa dintre clubul finanțat de Gigi Becali și CSA Steaua București, formație din liga secundă, dar și la partida disputată, sâmbăta trecută, în Ghencea.
În repriza a doua, fanii prahovenilor au mai afișat un mesaj, însă mai puțin dur față de primul. „Voi sunteți Steaua de pe Temu sau Ali Express / Copie fără valoare lipsită de interes”, au scris suporterii Petrolului.
Pe 15 noiembrie, Petrolul a remizat cu CSA Steaua, scor 2-2, într-un meci amical. Pentru “militari” au marcat Lopez (15) și Pacionel (64). Pentru “lupi” au punctat Rafinha (16, 89).
Echipele în partida Steaua – Petrolul:
Steaua: Iancu – Răsdan, Cimpoeșu, Lumbu, Ilie – Pacionel, Nedelcu, Popescu, Drăghici, Ruben, Roman
Rezerve: Pletea – Lanțoș, Adăscăliței, Nedelea, Rotaru, Bobaru, Lascu, Popa, Iordan, Mănăilă
Antrenor: Daniel Oprița
Petrolul: Krell – D. Radu, Papp, Onguene, Dumitriu – Dulca, Dongmo – Jyry, Rafinha, Tolea – Doumtsios
Rezerve: G. Grozav, Chică-Roșă, V. Gheorghem Doukansy, Mateiu, Marian, Guilherme, Hanca, Bălbărău
Antrenor: Eugen Neagoe
Amintim că, în noiembrie, Steaua a obținut o victorie definitivă în procesul cu FCSB pentru marcă.
“Am câștigat?! Super! S-a respins recursul deci, foarte bine. Sunt foarte bucuros că am stat cu emoții toată ziua. Am sunat și pe la 4, dar nu se știa nimic. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a fost Florin Talpan, la momentul respectiv.
De remarcat că fanii Petrolului au mai avut un mesaj, dar îndreptat către unul dintre fanii “galben-albaștrilor”. Un membru al Peluzei Sud s-a stins, recent, din viață, iar ultrașii au afișat “RiP Cagula”.
Fanii Petrolului s-au prezentat, pe Arena Națională, îmbrăcați în negru. Aproximativ 600 de „lupi” au ținut să fie prezenți la București pentru a-și susține favoriții.