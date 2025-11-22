Fanii Petrolului, mesaj care i-a scos din minți pe adversarii de la FCSB la meciul direct! Ce au afișat pe Arena Națională. Foto

ADVERTISEMENT

Aproximativ 600 de suporteri ai celor de la Petrolul Ploiești au ajuns pe Arena Națională, pentru a-și susține favoriții. La un moment dat, în sectorul ocupat de “lupii galbeni”, a apărut un mesaj care, cel mai probabil, i-a scos din minți pe adversarii de la FCSB. Ce au afișat suporterii clubului prahovean, la câteva minute după ce Alexandru Stoian a deschis scorul pentru campioana României.

Cum au fost ironizați fanii FCSB-ului de cei ai Petrolului

Mai exact, fanii Petrolului au venit cu o ironie la adresa . Aceștia au subliniat, din nou, că, pentru ei, Steaua adevărată este cea din Liga 2, antrenată de Daniel Oprița, nu clubul patronat de Gigi Becali.

“Cu Steaua am jucat sâmbăta trecută, azi întâlnim doar oaia ciută!”, a fost mesajul afișat de “lupii galbeni”.

Ploieștenii au făcut referire la disputa dintre clubul finanțat de Gigi Becali și CSA Steaua București, formație din liga secundă, dar și la partida disputată, sâmbăta trecută, în Ghencea.

În repriza a doua, fanii prahovenilor au mai afișat un mesaj, însă mai puțin dur față de primul. „Voi sunteți Steaua de pe Temu sau Ali Express / Copie fără valoare lipsită de interes”, au scris suporterii Petrolului.

Cât s-a terminat partida dintre Steaua și Petrolul, disputată în Ghencea

Pe 15 noiembrie, Pentru “militari” au marcat Lopez (15) și Pacionel (64). Pentru “lupi” au punctat Rafinha (16, 89).

Echipele în partida Steaua – Petrolul:

Steaua: Iancu – Răsdan, Cimpoeșu, Lumbu, Ilie – Pacionel, Nedelcu, Popescu, Drăghici, Ruben, Roman

Rezerve: Pletea – Lanțoș, Adăscăliței, Nedelea, Rotaru, Bobaru, Lascu, Popa, Iordan, Mănăilă

Antrenor: Daniel Oprița

Petrolul: Krell – D. Radu, Papp, Onguene, Dumitriu – Dulca, Dongmo – Jyry, Rafinha, Tolea – Doumtsios

Rezerve: G. Grozav, Chică-Roșă, V. Gheorghem Doukansy, Mateiu, Marian, Guilherme, Hanca, Bălbărău

Antrenor: Eugen Neagoe

Amintim că, în noiembrie, pentru marcă.

“Am câștigat?! Super! S-a respins recursul deci, foarte bine. Sunt foarte bucuros că am stat cu emoții toată ziua. Am sunat și pe la 4, dar nu se știa nimic. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a fost Florin Talpan, la momentul respectiv.

Ce mesaj au transmis „lupii galbeni” pentru un fan care a murit

De remarcat că fanii Petrolului au mai avut un mesaj, dar îndreptat către unul dintre fanii “galben-albaștrilor”. Un membru al Peluzei Sud s-a stins, recent, din viață, iar ultrașii au afișat “RiP Cagula”.

Fanii Petrolului s-au prezentat, pe Arena Națională, îmbrăcați în negru. Aproximativ 600 de „lupi” au ținut să fie prezenți la București pentru a-și susține favoriții.